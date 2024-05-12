«كوماندو جروب» بطل المحترفين في بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، التي أقيمت في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة اللاعبين المحترفين، والأساتذة، والناشئين على مستوى العالم، وشهد اليوم الختامي للمنافسات تتويج أبطال فئة المحترفين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود.

وتعتبر جولة أبوظبي، التي نظّمها اتحاد الجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP)، أكبر جولات الموسم وشهدت مشاركة 2500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، وشهد اليوم الختامي تتويج الفائزين بصدارة التصنيف الخاص بالبطولة بحسب النظام المعتمد لدى رابطة أبوظبي لموسم 2023 - 2024.

شملت قائمة المتوجين بالمراكز الأولى في تصنيف جولات أبوظبي جراند سلام لموسم 2023 - 2024 من حملة الحزام البني/الأسود من السيدات: البرازيلية ديانا تيكسيرا لوزن 49 كجم، والبرازيلية بياتريس كامبوس لوزن 55 كجم، والبرازيلية جوليا ألفيز لوزن تحت 62 كجم، والبرازيلية إيسابيلي ليموس لوزن تحت 95 كجم، ومن الرجال حملة الحزام الأسود: البرازيلي ويلسون فيرنانديز لوزن 56 كجم، والبرازيلي جيفيرسون فاجونديس لوزن 62 كجم، والبرازيلي دييجو باتيستا لوزن تحت 69 كجم، والبرازيلي لويس باولو ميديروس لوزن تحت 77 كجم، والبرازيلي أندرسون فيريرا لوزن تحت 85 كجم، والبرازيلي ماركوس كاروزينو لوزن تحت 95 كجم، والبرازيلي فيليبي بيزيرا لوزن تحت 120 كجم.

حضر المنافسات عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، والدكتور إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة والراعية والأكاديميات المشاركة.

وفي ختام منافسات فئة المحترفين نجحت أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية في تحقيق المركز الأول، فيما حلت أكاديمية MOD الإماراتية في المركز الثاني، وأكاديمية الوحدة للجو جيتسو في المركز الثالث.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد: «تعتبر بطولة أبوظبي جراند سلام من البطولات المهمة التي تقدمها عاصمة الجو جيتسو أبوظبي إلى العالم. وتساهم عاما بعد آخر في الانتقال باللعبة إلى آفاق جديدة من التطور والتميز، حتى باتت هدفا ومقصدا لأبرز اللاعبين المحترفين من حول العالم والذين يحرصون على المشاركة بها، ويكثفون استعداداتهم لتسجيل حضور قوي في المنافسات».

وأشاد بالمستوى الفني الكبير للبطولة والتواجد اللافت لنخبة نجوم العالم من حملة الحزام الأسود، انطلاقاً من حرصهم على الارتقاء بتصنيفهم السنوي وترسيخ مسيرتهم الاحترافية من خلال تحقيق إنجاز فريد في واحدة من أكبر البطولات العالمية.

ولفت البطران إلى أن البطولة هذا العام شهدت مشاركة واسعة لأبناء وبنات الإمارات خصوصا في فئة المحترفين، والذين قدموا مستويات مميزة ونجحوا في اعتلاء منصة التتويج، منوها بأن دولة الإمارات تملك مجموعة مميزة من الأبطال المحترفين أصحاب الأحزمة البني والأسود، وتواصل ريادتها في إنتاج البطلات والأبطال.

بدوره تقدّم طارق عمر البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو بالتهنئة للأبطال المتوجين بصدارة التصنيف الخاص بجولات بطولة أبوظبي جراند سلام لموسم 2023 – 2024، مؤكداً أن الفائزين في نسخة هذا العام استحقوا التقدير على إنجازاتهم وأدائهم الثابت طوال الجولات الخمس للبطولة.

وقال: شهدت هذه الجولة نجاحاً كبيراً على الأصعدة كافة، واستقبلت العاصمة أبوظبي أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، مؤكدا أن الاستعدادات بدأت بالفعل لانطلاقة الموسم الجديد، حيث ستكون البداية من العاصمة التركية اسطنبول في يونيو 2024.وتوجه جابرييل فيوجيرو، مدرب أكاديمية نادي الوحدة بالتهنئة إلى اتحاد الجو جيتسو ورابطة AJP على النجاح الكبير في تنظيم البطولات الكبرى وتقديم مختلف أشكال الدعم للاعبين والمدربين. وقال: تتمتع البطولة بأهمية كبرى وتستقطب عدداً كبيراً من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، ما دفعنا إلى تكثيف البرنامج التدريبي، حيث كان رياضيونا يتدربون 3 مرات يومياً لأجل الاستعداد التام لهذه البطولة.

محطة مهمة

أكد الإماراتي مايد الشحي لاعب نادي بني ياس / حزام بني الذي حقّق ذهبية وزن تحت 56 كجم، بأن البطولة مهمة للغاية وتطلبت منه الكثير من التحضير، وقال: «كنت على أتم الاستعداد لخوض النزالات وإحراز ميدالية ذهبية تضاف إلى رصيد النادي الذي يقدّم لي الكثير من الدعم في مسيرتي ويحفزني على تقديم الأفضل على البساط. وشهدت البطولة مشاركة نخبة رياضيي الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم، ما وضعنا أمام منافسين متمرسين، لذا توجب علينا التحضير والاستعداد بقوة».

حجم التحديات

عبر البرازيلي جاكسون سوزا لاعب أكاديمية Cantagalo Jiu-Jitsu London / حزام أسود عن سعادته بتحقيق ذهبية وزن تحت 94 كجم وقال: «تمثل المشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو فرصة مثالية لتعزيز مسيرتي المهنية، والاحتكاك مع لاعبين متمرسين».

وتابع: «كنت أدرك حجم التحديات، إلا أنني جئت إلى أبوظبي وقطعت كل هذه المسافة من المملكة المتحدة لأجل الفوز واعتلاء منصة التتويج، وإبراز مهاراتي على هذه المنصة العالمية في عاصمة الجو جيتسو العالمية وفي الحقيقة فإن هذا الفوز مهم للغاية، في ظل الجوائز القيمة والنقاط التصنيفية العالية والاهتمام الكبير بهذه البطولة».