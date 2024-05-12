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الرياضة

«سيلفر نوت» لجودلفين يتوج بسباق «مان او وار ستيكس»

«سيلفر نوت» لجودلفين يتوج بسباق «مان او وار ستيكس»
12 مايو 2024 20:06

محمد حسن (دبي)

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توج «سيلفر نوت» لجودلفين، بإشراف المدرب شارلي أبلبي وقيادة الفارس فلافين برات، بلقب الشوط الرئيسي مان او وار ستيكس للفئة الثانية بمضمار بيلمونت الأميركي، وتمكن ابن الفحل «لوب دي فيجا» من تحقيق فوزه الثاني على مستوى الفئة الثانية في هذا العام، متفوقاً على منافسيه بالسباق الذي تبلغ جائزته 400 ألف دولار، على مسافة 2200 متر على الأرضية العشبية.
وتفوق «سيلفر نوت» بفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني «اوهانا أونر»، فيما حل ممثل جودلفين الثاني بالسباق «نيشنس برايد» بقيادة شارلي أبلبي، وقيادة فرانكي ديتوري بالمركز الثالث.
يشار إلى أن «سيلفر نوت» نجح في الفوز بسباق إلكورن ستيكس للفئة الثانية في عودته للسباقات في عمر أربع سنوات، وفي هذا السباق سرعان ما استقر بالمركز الثالث خلف كل من «سو هاي هاي» و«نيشنس برايد» قبل أن ينقض على الصدارة، مسجلاً فوزاً كاسحاً.

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