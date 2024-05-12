«الصقور العربية» يحلق بلقب دوري الدرجة الثالثة

دبي (الاتحاد)



تُوج فريق الصقور العربية بطلاً لمسابقة دوري الدرجة الثالثة، بعد فوزه على فريق سيتي في المباراة الختامية على استاد شباب الأهلي بالعوير، وجمع فريق الصقور العربية بطل الدوري 81 نقطة من 26 فوزاً، وتعادل في ثلاث مباريات، ولم يُهزم طوال مشواره في المسابقة، ونال فريق بريسشن مركز الوصافة وله 67 نقطة.

شهد مراسم التتويج، عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، وفهد إسماعيل الحوسني، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس لجنة المسابقات، ويحيى خلف المطروشي، عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المسابقات.