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الرياضة

شباب الأهلي يحتفل بـ «ثلاثية تاريخية» في الطائرة

شباب الأهلي يحتفل بـ «ثلاثية تاريخية» في الطائرة
12 مايو 2024 20:31

 
معتصم عبدالله (دبي)

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عزز شباب الأهلي رصيد ألقابه في موسم 2023 - 2024 للكرة الطائرة بالتتويج بطلاً لـ «كأس الإمارات» على حساب منافسه العين 3-1 في مواجهة النهائي المثير الذي جمع الفريقين، اليوم، على صالة «مبادلة دوم» بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.
ودان لقب «ختام الموسم» للفرسان الذي يقوده المدرب الوطني خالد الدحيل بالتفوق على منافسه «الزعيم» بنتائج الأشواط «21 - 25، 25 - 17، 25 - 21، 25 - 23»، وهو اللقب الثالث لشباب الأهلي في الموسم بعد التتويج بـكأس نائب رئيس الدولة، وكأس السوبر على التوالي.
وحرم «الفرسان»، العائد إلى منصة التتويج بالكأس الأغلى للمرة الأولى منذ آخر تتويج موسمي 2018 - 2019 و2020 - 2021، منافسه العين من استعادة ذاكرة اللقب بعد نسخ «1983 - 1984، 1991 - 1992، 1993 - 1994، 1994 - 1995، 1995- 1996، 2017- 2018».
وشهد مراسم تتويج شباب الأهلي بكأس البطولة والميداليات الذهبية ولاعبي العين بالميداليات الفضية، عبدالله جمعة الدرمكي، رئيس اتحاد الطائرة، والفريق محمد أحمد المري، وغانم مبارك راشد الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وسهيل العريفي، مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي.

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