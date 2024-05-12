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الرياضة

مانشستر يونايتد بطل كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات

مانشستر يونايتد بطل كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات
12 مايو 2024 20:55

 
لندن (رويترز) 

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فاز مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى بعد تفوقه 4-صفر على توتنهام هوتسبير في النهائي اليوم الأحد، وسنحت ليونايتد أفضل الفرص طوال المباراة، وافتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، عندما أطلقت لاعبة الوسط إيلا تون تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
واستسلم توتنهام الذي خاض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة، في الشوط الثاني، واهتزت شباكه مرتين متتاليتين، أولاً بضربة رأس من ريتشيل وليامز، قبل أن تستغل لوسيا جارسيا تمريرة سيئة من حارسة المرمى بيكي سبنسر، لتجعل النتيجة 3-صفر في الدقيقة 57.
وأضافت جارسيا هدفاً آخر لتكمل رباعية فريقها عبر كرة غيرت اتجاهها في الدقيقة 74 ليعوض يونايتد خسارته في نهائي العام الماضي أمام تشيلسي. 

كرة السيدات
مانشستر يونايتد
كأس الاتحاد الإنجليزي
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