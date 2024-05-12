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الرياضة

أرسنال يفلت من فخ مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أرسنال يفلت من فخ مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
12 مايو 2024 21:49

 
لندن (د ب أ)

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استعاد أرسنال صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً 1 - صفر على مضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ37 «قبل الأخيرة» للمسابقة.
وتقمص البلجيكي لياندرو تروسارد دور البطولة في اللقاء، الذي جرى على ملعب «أولد ترافورد»، عقب تسجيله هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة.20 وارتفع رصيد أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ 20 عاماً، إلى 86 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، الذي سيكون بإمكانه استعادة القمة والاقتراب بشدة من التتويج بالبطولة هذا الموسم، حال فوزه على مضيفه توتنهام هوتسبير في مباراة مؤجلة بينهما بعد غدٍ الثلاثاء.
في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزاً وحيداً في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، عند 54 نقطة، ليظل في المركز الثامن، مع امتلاكه مباراة مؤجلة، ضد ضيفه نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء القادم.
ويسعى مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته الـ14 في البطولة هذا الموسم، لتجنب أدنى مركز له في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي بدأ لأول مرة موسم 1992 - 1993، وكان أدنى ترتيب للفريق في البطولة بنظامها الجديد هو حصوله على المركز السابع موسم 2013 - 2014.

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