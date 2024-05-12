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الرياضة

أفضلية «الحصناوي» تشعل «سباق الصعود» في دوري «الأولى»

أفضلية «الحصناوي» تشعل «سباق الصعود» في دوري «الأولى»
13 مايو 2024 01:01

دبي (الاتحاد)‬‬‬‬

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انتزع دبا الحصن وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى، بفوزه المثير خارج قواعده أمام مضيفه الذيد 1-0 ليرفع رصيده إلى 58 نقطة من 28 مباراة، فيما تراجع منافسه المباشر دبا إلى المركز الثالث برصيد 57 نقطة من 29 مباراة، بعد تعثره بالتعادل 1-1 أمام ضيفه مسافي في واجهة مباريات «الجولة 31» والتي أقيمت على يومي الجمعة والسبت.
وشهدت «الجولة 31» فوز العروبة «البطل» على الظفرة 3-1، والعربي أمام سيتي 4-2، فيما سيطرت نتيجة التعادل على مباريات يونايتد والحمرية 4-4، التعاون والجزيرة الحمراء 2-2، وجلف يونايتد وجلف أف سي 3-3.
وانحصر سباق المنافسة على بطاقة الصعود الثانية لدوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل 2024- 2025، ما بين فريقي دبا الحصن «الوصيف» برصيد 58 نقطة، ودبا «الثالث» وله 57 نقطة، بعد خروج يونايتد «الخامس» برصيد 47 نقطة من السباق رسمياً بتعادله أمام ضيفه الحمرية 4-4.
ويملك دبا الحصن الساعي لتأهله الأول لـ «دوري المحترفين»، والثاني في تاريخ النادي إلى «دوري الأضواء» بعد الأول موسم 2004– 2005، حظوظه في التأهل بيده في مبارياته الثلاث المتبقية أمام سيتي ويونايتد والتعاون على التوالي، حيث يحتاج «الحصناوي» إلى الفوز في مباراتين فقط من أصل 3 لضمان التأهل برصيد 64 نقطة.
في المقابل، تتوقف حظوظ «النواخذة» الساعي لتأهل رابع إلى «دوري المحترفين» بعد مواسم 2012-2013، 2015-2016، 2022-2023، على تحقيقه الفوز في مباراتيه المقبلتين أمام مصفوت والفجيرة وانتظار تعثر منافسه دبا الحصن.
توقيت واحد
تُلعب المباريات المتبقية للفريقين المتنافسين على بطاقتي الصعود في الجولات المقبلة في توقيت موحد لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يلتقي «الجولة 32» والمقررة الأحد المقبل دبا الحصن وسيتي، فيما يحل دبا ضيفاً على مصفوت، ويلعب في بقية المباريات الجزيرة الحمراء والعروبة، الحمرية والتعاون، العربي ويونايتد، الظفرة وجلف يونايتد، مسافي والذيد.

دبا الحصن
دوري الدرجة الأولى
الذيد
مسافي
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