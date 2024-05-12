«دوري أدنوك للمحترفين» يطرق «أبواب الختام»

معتصم عبدالله (دبي)

يطرق دوري أدنوك للمحترفين أبواب المراحل الأخيرة، مع انطلاقة مباريات «الجولة الـ23»، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام، حيث تشهد الانطلاقة الليلة مواجهات الإمارات مع شباب الأهلي، والنصر مع خورفكان، والوصل مع الوحدة، وتتواصل الجولة غداً الثلاثاء بمواجهات بني ياس مع البطائح، الشارقة مع حتا، عجمان مع الجزيرة، وتختتم الخميس بمباراة تجمع العين وضيفه اتحاد كلباء على استاد خليفة بن زايد.

ويحتضن استاد زعبيل قمة مرتقبة تجمع الوصل المتصدر بـ55 نقطة أمام ضيفه الوحدة «الرابع» برصيد 38 نقطة، وتنطوي المواجهة على أهمية خاصة لـ«الإمبراطور»، الذي يتأهب لقطع خطوة جديدة في طريق استعادة «اللقب الغائب» منذ آخر تتويج موسم 2006-2007، حيث تفصله 7 نقاط فقط عن معانقة «الدرع»، علاوة على استعداده لخوض نهائي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» أمام منافسه النصر، والمقرر مساء الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد.

ويشعل «الفارق الضئيل» في تاريخ مواجهات «الإمبراطور» و«العنابي» أجواء مباراة الليلة، والتي تحمل الرقم 30 في تاريخ لقاءات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «العنابي» برصيد 11 انتصاراً، مقابل 10 للوصل، والتعادل في 8 من أصل 29 جمعت الفريقين.

ومثلت المواجهات أمام «أصحاب السعادة» عقبة حقيقية للوصل في الموسم الحالي، بعد التعادل 2-2 في مباراة الدور الأول للدوري، قبل أن يقصي «العنابي» منافسه «الأصفر» من الدور قبل النهائي لـ«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» في الطريق نحو التتويج باللقب، بعد فوز الوصل 2-1 ذهاباً، وتفوق الوحدة 4-0 في مباراة الإياب كأول خسارة في مشوار الوصل في الموسم الحالي 2023- 2024 على صعيد كل المسابقات.

وفي مباراة ثانية، يختبر النصر «الخامس» وله 35 نقطة، جاهزيته للمواجهة الأهم في موسمه الحالي أمام منافسه الوصل في نهائي «كأس رئيس الدولة» الجمعة المقبل، حينما يستقبل على ملعبه «استاد آل مكتوم»، ضيفه خورفكان صاحب المركز الثاني عشر وله 21 نقطة من 22 مباراة.

وتعرض «العميد» إلى «هزة خفيفة» بخسارته في الجولة الماضية أمام مضيفه الوحدة 0-1 كأول خسارة لـ«الأزرق» بعد 8 مباريات على التوالي في الدوري، في الوقت الذي اكتفى فيه «النسور» بنقطة التعادل أمام الجزيرة 3-3 في آخر مبارياته في الدوري ضمن مؤجلات «الجولة الـ19»، وهو ينشد تأمين موقفه في البقاء بعد الصحوة الأخيرة لمنافسه الإمارات «قبل الأخير» برصيد 14 نقطة من 20 مباراة.

ويخوض الإمارات «قبل الأخير» برصيد 14 نقطة من 20 مباراة، والساعي للتشبث بآماله في البقاء، اختباراً صعباً على ملعبه في رأس الخيمة أمام ضيفه شباب الأهلي «الوصيف» برصيد 46 نقطة من 21 مباراة، والطامح بدوره للتمسك بآمال المنافسة على اللقب والاستمرار في ملاحقة الوصل المتصدر.

ولا يلغي الفارق الكبير في المراكز والنقاط ما بين «الصقور» وضيفه «الفرسان» المتعة التهديفية في مواجهات الفريقين عطفاً على تاريخ اللقاءات السابقة في «دوري المحترفين»، والتي خلت من نتيجة التعادل في 19 مباراة، حقق خلالها شباب الأهلي الفوز في 17 مقابل انتصارين للصقور.

«صراع الهدافين»

تنطوي مباراة الوصل وضيفه الوحدة الليلة على أكثر من مواجهة من بينها الصراع المحتدم بين الثنائي فابيو ليما نجم «الإمبراطور»، والسوري عمر خربين هداف «العنابي» على لقب «هداف الدوري» في الموسم الحالي، ولكل منهما 15 هدفاً، فيما يتصدر ليما أيضاً قائمة هدافي مواجهات الفريقين في المحترفين برصيد 16 هدفاً.

«القمة 10»

تحمل المواجهة المرتقبة بين النصر وضيفه خورفكان الرقم 10 في تاريخ لقاءات الفريقين في «دوري المحترفين»، ويتفوق «العميد» برصيد 5 انتصارات، مقابل 3 لـ«النسور» فيما حسم التعادل مواجهة وحيدة من أصل 9 جمعت الفريقين.

«شبح السباعية»

يطارد شبح السباعية «الصقور» في المواجهة أمام ضيفه «الفرسان» الليلة، بعدما شهدت مباراة الدور الأول على استاد راشد تفوق شباب الأهلي 7-0 كأكبر انتصار في سجل «الفرسان» في الموسم الحالي والفوز الأكبر في تاريخ لقاءات الفريقين في «دوري المحترفين».