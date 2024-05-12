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الرياضة

نوير يحتفل بمباراته رقم 500 في الدوري الألماني

نوير يحتفل بمباراته رقم 500 في الدوري الألماني
12 مايو 2024 22:00

 
برلين (د ب أ) 

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داوى فريق بايرن ميونخ جراحه بالفوز على ضيفه فولفسبورج بنتيجة 2 - صفر، ضمن منافسات الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة بالدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا».
وأنجز الفريق البافاري المهمة سريعاً بهدفين في وقت مبكر سجلهما لوفرو زفوناريك وليون جوريتسكا في الدقيقتين 4 و13 وفي آخر المباريات على ملعبه أليانز أرينا، احتفل مانويل نوير حارس مرمى وقائد فريق بايرن ميونخ بمباراته رقم 500 في الدوري الألماني.
وبهذا الفوز، يتجاوز بايرن آلام خروجه من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، بالخسارة 1 - 2 أمام ريال مدريد الإسباني الأربعاء الماضي. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 72 نقطة، ليبقى في المركز الثاني بعدما خسر لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن، الذي فاز به لأول مرة في تاريخه قبل أربع جولات من انتهاء المسابقة. أما فولفسبورج، فقد انكسرت سلسلة انتصاراته الثلاثة المتتالية في الجولات الماضية، ليتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

بايرن ميونخ
بوندسليجا
مانويل نوير
الدوري الألماني
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