«الهداف» أول ضحايا برشلونة في «الميركاتو»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية النقاب عن أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة وديكو المديرالرياضي اتفقا على بيع النجم الدولي البولندي روبرتو ليفاندوفسكي مهاجم الفريق وهدافه، البالغ من العمر 35 عاماً.

وقالت الصحيفة إن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه إدارة «البارسا» خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، يتمثل في العودة إلى «اللائحة» أو«القاعدة 1:1» في الدوري الإسباني، والتي تحظر تجاوز الرواتب الحد المقرر وفقاً للائحة، حتى يمكن التعاقد مع لاعبين جدد هذا الصيف، من دون أن يترتب على ذلك أية التزامات أو أعباء مالية إضافية على ميزانية النادي.

وأضافت الصحيفة أنه لحدوث ذلك يجب توفير مبلغ كبير من المال من خلال بيع بعض اللاعبين أصحاب الرواتب العالية، وتخفيض رواتب البعض الآخر، وعلى رأسهم ليفاندوفسكي والهولندي فرينكي دي يونج.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي وديكو وضعا النجم البولندي على رأس قائمة اللاعبين المطلوب التخلص منهم بسبب رواتبهم العالية، وخاصة أن راتب «ليفا» من المفترض أن يزيد في الموسم الجديد وفقاً لبنود عقده مع البارسا، ولهذا يأملان في بيعه خلال «الميركاتو» الصيفي.

ومن المقرر أن يعقد ديكو اجتماعاً آخر الأسبوع المقبل مع بيني زاهوي وكيل أعمال ليفاندوفسكي، بحضورخوان لابورتا رئيس النادي.

وكشفت الصحيفة عن أن زاهوي ليس في حالة مزاجية جيدة في هذه الآونة الأخيرة، نظراً لفشل توصله إلى اتفاق مع إدارة برشلونة بشأن تولي الألماني هانسي فليك مهمة تدريب الفريق بدلاً من تشافي، والمعروف إن زاهوي وكيل أعمال فليك أيضاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي يرى إن ليفاندوفسكي لن يكون في حال أفضل في الموسم القادم، بل ربما يتراجع أداؤء بحكم السن، ولهذا يصبح من الأفضل بيعه الآن، لأن المدير الفني يريد أن يُحدث ثورة في خط هجوم الفريق ولأنه يضع عينه على المهاجم نيكو ويليامز هداف أتلتيك بلباو، لضمه إلى الفريق بعد تألقه اللافت هذا الموسم وسعي أندية كبيرة للتعاقد معه.