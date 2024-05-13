«فخر أبوظبي» يتحدى الإصابات لإنهاء «السلسلة 6»

مراد المصري (أبوظبي)

يتطلع الجزيرة لإنهاء سلسلة من عدم تحقيق الفوز في 6 مباريات على التوالي خارج الديار في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عندما يلتقي عجمان غداً الثلاثاء، ضمن الجولة 23، إلا أنه يخوض هذا التحدي وسط الإصابات في صفوفه.

واعترف جريجوري مدرب «فخر أبوظبي»، أن هناك نوعاً من الإرهاق الذي جعل اللاعبين يعانون من إصابات مختلفة مؤخراً، وقال: «مشاركة خليفة الحمادي وكريم رقاق غير واضحة في المباراة بسبب الإصابة، فيما يسعى عبدالله رمضان إلى الوصول إلى الجاهزية لخوض 90 دقيقة، فيما غاب كوليبالي وتراوري عنا في آخر مواجهة بسبب هذا النوع من الإصابات البدنية التي حصلت بسبب الإرهاق، لكن يجب الإشادة بما يقدمه اللاعبون من تضحيات وجهد وروح كبيرة لتعويض الغيابات، فمثلاً يواصل محمد العطاس المشاركة، رغم أنه يعاني من بعض المشاكل البدنية».

وأكد المدرب أن علي مبخوت بكامل تركيزه حالياً مع الفريق، وقال: «بعد غيابه لنحو 40 يوماً، بالتأكيد سيتأثر بدنياً مما يجعله يقوم ببعض التمريرات الخاطئة، إلا أنه يتحسن بشكل كبير في التدريبات وحاضر معنا بكامل طاقته».

وعرف الجزيرة الهزيمة 3 مرات والتعادل 3 مرات في آخر 6 مباريات خارج الديار، وفي حال لم يحقق الفوز على «البرتقالي»، فإنه سيصل للمباراة السابعة على التوالي دون فوز خارج ملعبه، في حالة لم تحدث معه سوى في عام 2021.