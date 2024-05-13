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الرياضة

«الحواي» بطل فردي ناشئي الطاولة

«الحواي» بطل فردي ناشئي الطاولة
13 مايو 2024 11:30

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬
نجح علي الحواي لاعب فريق نادي النصر، في «رد الدين» أمام منافسه أحمد سعيد المسيبي لاعب نادي الشارقة، في نهائي بطولة الدولة الثانية لفردي الناشئين والتي أقيمت على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ليعوض خسارته لقب «فردي الشباب الثانية» أمام ذات المنافس.
وظفر الحواي بكأس بطولة فردي الناشئين الثانية والميداليات الذهبية، فيما نال منافسه أحمد المسيبي الميداليات الفضية، وتقاسم ثنائي «العميد» عبدالله ويوسف الحواي جائزة المركز الثالث والميداليات البرونزية، بحضور عبدالرحمن المنهالي، عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة، رئيس اللجنة المالية.
وهي المرة الثانية على التوالي التي يتقاسم فيها أبناء «الحواي» من لاعبي نادي النصر، وأبناء «المسيبي» نادي الشارقة، ميداليات المراكز الثلاث الأولى في بطولتي الدولة الثانية لفردي الشباب، والتي أقيمت بصالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، وبطولة الدولة الثانية لفردي الناشئين، والتي أقيمت الأحد على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.
وتتواصل إثارة منافسات موسم الطاولة بإقامة بطولة فردي الرجال الثانية مساء الجمعة المقبل، يعقبها السبت مهرجان البراعم الثاني، على أن يسدل الستار الأحد المقبل على مسابقات الموسم الجاري بإقامة نهائي كأس رئيس الدولة في نادي أبوظبي لألعاب المضرب.

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