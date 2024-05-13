«محاربي الإمارات» تضع اللمسات الأخيرة لـ «أقوى البطولات»

أبوظبي (الاتحاد)

أكملت بالمز الرياضية، الجهة المنظمة لسلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، كافة الترتيبات لتنظيم النسختين 49 و50 يومي الجمعة والسبت المقبلين، في قاعة المارينا بمركز أبوظبي للمعارض، ويشهد الحدث الذي يجذب أنظار محبي اللعبة، 24 نزالاً قوياً، بواقع 12 نزالاً في كل نسخة، وبمشاركة 48 من نخبة أبطال اللعبة من النجوم العالميين، الذين يتنافسون على بلوغ منصات التتويج.

وتشارك في النسخة 49 المخصصة للنزالات المشتركة العربية والأفريقية، أبرز الأسماء في القارتين تتقاتل على لقبين، ويأتي في مقدمتهم راني سعدة «فلسطين»، عبد الله البوشهري «الكويت»، جارويس ديا «الكاميرون».

فيما تشهد النسخة 50 الدولية، أقوى التحديات ومنافسات بارزة على 3 ألقاب مختلفة، ويبرز من خلالها الياباني ياماتو فوجيتا، والبرازيلي إياجو رويبيرو، والأردني علي القيسي.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن اكتمال وصول المقاتلين إلى أبوظبي، بجانب الحكام، مع تجهيز صالات النزالات بأفضل صورة حتى تخرج البطولة بالشكل الذي يتناسب مع النجاحات السابقة التي حققتها وبلوغها النسخة الذهبية «50».

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً للكشف عن كافة تفاصيل الحدث بعد غدٍ الأربعاء، في الساعة الثانية ظهراً في أبوظبي، وإلى جانب المؤتمر سوف يتم توقيع مذكرة تفاهم بين بالمز الرياضية واتحاد المصارعة.

من جانبه هنأ فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، محبي بطولة «محاربي الإمارات» وكل الأبطال الذين شاركوا فيها منذ النسخة الأولى، بلوغاً إلى النسخة 50 وقال: النجاحات السابقة للبطولة لم تكن لها أن تتحقق لولا الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، وأيضاً الأمن والأمان في دولة الإمارات والبنية التحتية المتوفرة بها، ما جعل أبوظبي العاصمة جاذبة لأبرز نجوم العالم ليس في الفنون القتالية المختلطة فقط، ولكن في كل الألعاب.

وأثنى درويش على اهتمام وتوجيهات عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيستو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا للبطولة، مؤكداً أنه يقف خلف نجاح كل نسخة من النسخ السابقة من خلال متابعته وتوجيهاته وتواجده المستمر في مختلف المناسبات.

وأضاف: لن ننسى أيضاً جميع أعضاء اللجنة المنظمة وأبطال اللعبة وجمهور اللعبة الذي كان زادنا في مشوارنا الطويل وشجعنا على الاستمرار وكتب لنا شهادة النجاح.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات، أن بلوغ النسخة 50 شجع الجميع على مضاعفة الجهد في الأيام السابقة حتى تأتي البطولة بالشكل الذي يتناسب مع أهمية الحدث، مشيراً إلى أن الاحتفال بالنسخة الذهبية كونها أيضاً محطة تحفيزية للمزيد من العمل والعطاء في المشوار المقبل.