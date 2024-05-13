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الرياضة

الوصل والشارقة يقتربان من «مربع الذهب» في كأس الإمارات للسلة

الوصل والشارقة يقتربان من «مربع الذهب» في كأس الإمارات للسلة
13 مايو 2024 12:30

علي معالي (دبي)
اقترب فريقا الوصل والشارقة من التأهل للمربع الذهبي لبطولة كأس الإمارات لكرة السلة، بعد فوز الأول على الوحدة، والثاني على الظفرة في ذهاب الدور ربع النهائي، وتقام مباراتا الإياب مساء بعد غدٍ الأربعاء، في ضيافة الشارقة والوحدة.
نجح فريق الوصل في تحقيق الفوز على الوحدة بنتيجة 91-86، في مباراة جاءت قوية من الجانبين تقاسم فيها الفريقان التفوق في الأرباع الأربعة، حيث استطاع الوحدة تحت قيادة المدرب السوري نضال بكري تقديم مباراة رائعة، وكان فريقه قاب قوسين من تحقيق الفوز، حيث تقدم في الربع الأول بفارق نقطتين 26-24، وبنفس الفارق في الربع الثاني 22- 20 لينتهي الشوط الأول لمصلحة «العنابي» 48-44.
وفي الربعين الثالث والرابع نجح «الإمبراطور» في التفوق بفارق نقطة في الربع الثالث (17- 16) وبفارق 8 نقاط في الربع الرابع (30- 22) ليخطو «الأصفر» خطوة مهمة نحو المربع، وإن كانت مباراة الإياب التي يستضيفها الوحدة ستكون حاسمة، ومهمة للغاية في تحديد مسار الفريق المتأهل للمربع، وأدار المباراة التي جرت على صالة نادي الوصل في زعبيل طاقم دولي مكون من محيي الدين خطاب وسالم الزعابي وعلي البناي، وراقبها الدولي محمد الشمري.
وفي المباراة الثانية تفوق الشارقة على الظفرة 95- 67، تفوق «الملك» في الأرباع الثلاثة الأولى بنتيجة 24-19, 30-18 ,27-13، وتقدم الظفرة في الربع الرابع 17-14، وأدار المباراة التي جرت ضيافة نادي الظفرة في أكاديمية المعمورة الدولي محمد ريان وكوستاس وعلي الشتوي، وراقبها الدولي محمود رشاد.

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