«أبوظبي لرفع الأثقال» يضم 36 طالباً من الموهوبين

أبوظبي (الاتحاد)

ضم نادي أبوظبي لرفع الأثقال، 36 من الطلاب الموهوبين في اللعبة بمدرسة جرن يافور ببني ياس، ودشنوا رسمياً تدريباتهم داخل النادي الخميس الماضي، بإشراف الجهاز الفني، ليبدأ بذلك حصاد الشراكة بين النادي والمدرسة والتي انطلق في أغسطس الماضي، بورش تثقيفية، ثم حصص تدريبية بواقع اثنتين يومياً شارك فيها أكثر من 130 طالباً، قبل تتم التصفية النهائية باختيار 36 منهم ليكونوا النواة لقاعدة النادي، بينما يواصل 40 طالباً آخر تدريباتهم بالمدرسة.

وأكد عبد الله عيسى الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للنادي الذي يركز على بناء قاعدة من اللاعبين الصغار، بجانب استقطاب لاعبين مميزين في الفريق الأول، مشيراً إلى أن استقطاب هذه المجموعة بعد سلسلة من التدريبات بالمدرسة تحت اشراف الجهاز الفني للنادي لأشهر عديدة، يمثل بداية لتكوين قاعدة من المواهب ورعايتها وصقلها لتكون قادرة على تحقيق النجاحات للنادي والمنتخب الوطني في المستقبل.

وشكر الزعابي مدرسة جرن يافور على تعاونها، وتقديمها نموذجاً مميزاً في الشراكة، كما شكر أولياء أمور والطلاب على تعاونهم في الفترة الماضية، مؤكداً أن النادي يوظف كل إمكانياته لصقل هذه المواهب، بالإضافة للاستمرار في استقطاب أعداد أكبر من طلاب المدرسة بالحفاظ على التدريبات داخل المدرسة للمجموعة الأخرى الراغبة في التدرب على اللعبة، وكشف أن النادي وضع خططاً طموحة لإنشاء شراكات مع مدراس أخرى لنشر اللعبة واستقطاب الموهوبين فيها.

من جهتها، قالت نوار راشد الزعابي مشرفة منسقة التواصل بالمدرسة: نحن سعداء بهذه الشراكة التي نفذت بجدية في الفترة الماضية، وأثمرت هذه المجموعة من الموهوبين الذين يستهلوا مشوارهم في النادي، بجانب استمرار نشاط رفع الأثقال داخل أسوار المدرسة، وهذه الشراكة هي الأولى التي تقوم بها المدرسة بطريقة فردية، وقد لعب النادي وحرصه على نجاحها دوراً مهماً نتمنى التوفيق لجميع الطلاب وبشكل خاص الذين انضموا إلى نادي أبوظبي لرفع الأثقال، ونأمل أن نراهم أبطالاً على منصات التتويج في المستقبل القريب.

وأضافت: اللعبة وجدت إقبالاً كبيراً، وتشجيعاً من أولياء الأمور الذين كانوا يشكلون حضوراً في التدريبات خلال الاختبارات، والرياضة بشكل عام مهمة للطلاب وتجعلهم في بيئة أفضل وأكثر ملائمة، وقد وضع النادي والمدرسة معاً شرطاً مهماً لكل من يمارس هذه اللعبة من الطلاب سواء بالتدريبات في المدرسة أو النادي، بأن التحصيل الأكاديمي يمثل أولوية، وأن أي تراجع في المستوى الدراسي سيقود إلى حرمان الطالب من ممارسة رفع الأثقال.

تتوزع مجموعة الـ 36 لاعباً على الصفوف من السادس وحتى الثاني عشر، وقال الطالب يوسف الوهيبي: لم تكن لدينا معرفة كافية برفع الأثقال من قبل، وبعد الورش والتدريبات التي نظمها النادي أحببت هذه اللعبة، وبدأت ممارستها، سعيد جداً بالانضمام إلى النادي الذي شجعتني أسرتي عليه، وأتمنى أن أكون بطلاً في المستقبل.