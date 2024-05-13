عجمان يخطط للمركز السابع أمام الجزيرة



رضا سليم (دبي)

يبحث فريق عجمان عن تجاوز النقطة 27 والتقدم للمركز السابع، عندما يلتقي منافسه الجزيرة ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، خاصة أن الفارق بينهما نقطة واحدة، وهو المركز الذي يمثل منطقة الأمان حتى نهاية الموسم للبرتقالي، ويعتمد الروماني دانيل إيسايلا مدرب الفريق على معنويات لاعبيه، خاصة أن الفريق لم يخسر في آخر 4 مباريات، وجمع 10 نقاط، بالفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.

وشهدت مسيرة البركان في بداية عصر الاحتراف التنقل بين المركز السادس، وهو أفضل نتائجه في الموسم الماضي، إلى المركز الثالث عشر، ففي موسم 2008-2009 جاء الفريق تاسعاً ثم الثاني عشر والأخير موسم 2009-2010، وبعد عودته للمحترفين حقق المركز السابع موسم 2011-2012، وهو أفضل مراكزه في المواسم الماضية، والعاشر في موسم 2012-2013، ونفس المركز موسم 2013-2014، والثالث عشر وقبل الأخير موسم 2014-2015، والثامن موسم 2017-2018، والسابع 2018-2019، وهو الموسم الذي حققه فيه 37 نقطة كأعلى معدل، والعاشر موسم 2019-2020 والذي لم يكتمل، والثاني عشر موسم 2020-2021، والمركز السابع 2021-2022، ثم المركز السادس في الموسم الماضي والذي شهد أعلى معدل نقاط في تاريخ الفريق، بالوصول إلى النقطة 44 نقطة.

ورغم أن الفريق يواجه عدداً من الغيابات، منهم عصام فايز وناصر عبدالهادي للإصابة ومحمد ناصر للإيقاف، إلا أن المدرب لديه بدائل في الخط الخلفي، ويعتمد على هيكل الشيخاوي وعلي مدن ودودو العائد من الإيقاف في وسط الملعب، وأمامهم وليد أزارو هداف الفريق برصيد 10 أهداف، بجانب أن المدرب يملك حلولاً على دكة البدلاء من خلال تواجه المهاجم الكاميروني روكي مارسيانو والبرازيلي جيانلوكا، وكلاهما أوراق رابحة في يد المدرب.

كانت مباراة الدور الأول قد شهدت أحداثاً دراماتيكية والتي فاز فيها عجمان 5-1، بعد طرد اثنين من لاعبي الجزيرة، هما الحارس عبدالرحمن العامري بالدقيقة 21 ومامادو مع نهاية الشوط الأول.

وأكد إيسايلا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن الجزيرة يملك إمكانيات كبيرة ونتائجه هذا الموسم ليست مرضية وهو أشبه بـ «الأسد الجريح»، ولابد من التعامل بقوة أمام فريق يملك كل الحلول، مشيراً إلى أن عجمان في كل مباراة يبحث عن التقدم خطوة في جدول الترتيب.