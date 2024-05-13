«الوضيحي» التميمة الرسمية لمونديال الجودو في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت المنظمة لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، عن التميمة الرسمية «الوضيحي»، وهي غزال المها العربي، وذلك ضمن الحملة الترويجية مع تواصل العد التنازلي لانطلاق الحدث على أرض دولة الإمارات، بمشاركة أقوى لاعبي ولاعبات العالم في هذه الرياضية الأولمبية، ويقام خلال الفترة من 19 إلى 24 مايو المقبل، في «مبادلة أرينا» أبوظبي.

قامت اللجنة المنظمة باختيار غزال المها العربي لما يمثله من ارتباط بدولة الإمارات، وكونه أحد رموزها الطبيعية الشهيرة، إلى جانب أنه أصبح من رموز الاستدامة البيئية التي تقطع فيها الدولة خطوات رائدة عالمياً، بعدما سبق أن ساهمت الجهود الإماراتية في إعادة المها العربي أحد الحيوانات النادرة بعد اختفائها أكثر من 40 عاماً، بفضل مشروع «إكثار المها العربي»، الذي تبنته الدولة منذ عهد المغفور له بإذن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله. ويوجد الآن أعداد بالآلاف منها تعيش في أبوظبي.

اما اختيار اسم «الوضيحي»، فهو أحد المسميات المعروفة لغزال المها، الحيوان النادر والقوي الذي يستوطن صحارى شبه الجزيرة العربية بشكل كبير من بين مناطق أخرى، وقد سميت بالوضيحي، لبياضها الشديد الواضح.

واعتمدت اللجنة المنظمة، تصميم التميمة الذي يحمل علم دولة الإمارات بكل فخر على بدلة ممارسة رياضة الجودو، ويرتدي الحزام الأسود الذي يدل على وصوله لأعلى مستويات الاحترافية في هذه الرياضة، إذ أن غزال المها العربي، يُعرف بقرونه المستقيمة ولونه الأبيض، كما تعرف بجمالها ورشاقتها، وتتميز أيضاً بقوة إبصارها، فهي تستطيع رؤية عدوها من مسافات بعيدة، وهي حيوانات حساسة جداً، فتشعر بأي تغييرات تحدث من حولها، أو حين يدخل غريب إلى منطقتها.

وتعليقاً على إطلاق التميمة الرسمية للبطولة، تحدث محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو، رئيس اتحاد الجودو، قائلاً: «تعتبر واحدة من أهم الأهداف التي نسعى لتحقيقها من استضافة هذا الحدث، هي إبراز مكونات المجتمع الإماراتي، والرموز الخاصة بنا، بكل فخر أمام العالم بأجمعه، مع بث المنافسات حول شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي في جميع القارات، وهو ما جعلنا نختار غزال المها العربي «الوضيحي»، الذي يمتلك ارتباطاً خاصاً بنا هنا ومنطقة شبه الجزيرة العربية، وهو يعكس حكاية جهود كبيرة بذلتها الإمارات للحفاظ عليه كونه من الحيوانات النادرة، إلى جانب قدراته الجسدية والحسية التي تجعله مثالاً لاستخدامه للترويج للنشاط الرياضي بصفات ترتبط بالقوة الجسدية والشجاعة والذكاء».

وأضاف: «سيتواجد «الوضيحي» في مختلف الجوانب الترويجية لبطولة العالم المقبلة في أبوظبي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي موقع البطولة نفسها، عبر التفاعل مع الجماهير التي يتوقع أن تحضر من داخل وخارج الدولة لمشاهدة ألمع نجوم العالم الذين يتنافسون في الحدث الأكبر قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل».

وتتواصل مبيعات تذاكر الحضور للمنافسات التي تشهد مشاركة أكثر من 100 دولة، والتي تتوفر عبر الموقع الإلكتروني «فيرجن ميغا ستورز»، عبر الرابط: https://bitly.ws/3h23x.