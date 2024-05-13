الريال يطارد «الجوهرة الألمانية»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يترك ريال مدريد الإسباني شيئاً للصدفة، وإنما يخطط دائماً مبكراً للحصول على «الصيد الثمين» في سوق الانتقالات هذا الصيف، أو صيف 2025، وبعد أن اقترب من حسم صفقة الفرنسي كيليان مبابي، ينتظر وصول المهاجم البرازيلي فليبي إندريك هذا الصيف أيضاً، كما يأمل في التعاقد مع قلب الدفاع الفرنسي ليني يورو لاعب ليل، والظهيرالأيسر الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ الألماني هذا الصيف أيضاً.

وذكرت صحيفة «ماركا» أن الهدف الذي يستحوذ على اهتمام إدارة الريال، وإن كان ليس للتعاقد معه هذا الصيف، وإنما الصيف المقبل، هو نجم خط الوسط الألماني الشاب فلوريان فيرتز «21 عاماً» جوهرة باير ليفركوزن والمنتخب الألماني «16 مباراة دولية - هدف واحد» إذ يتابعه كشافو «البلانكوس» منذ 2022، إلا أن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، حرمه من إمكانية أن يكون صفقة مميزة للريال وقتها، ولكنه عاد إلى التألق وقدم موسماً استثنائياً مع زملائه اختتموه بالحصول على لقب «البوندسليجا»، والوصول إلى نهائي كأس ألمانيا، وأيضاً نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، ولم يخسر الفريق الذي يقوده الإسباني تشابي ألونسو مديراً فنياً، أية مباراة هذا الموسم.

وسجل فيرتز هذا الموسم 18 هدفاً، وصنع 19 هدفاً في مختلف المسابقات التي شارك فيها الفريق، ويمتد عقده حتى صيف 2027، وتتهافت عليه أندية أوروبية كبيرة، ولكنه يفضل البقاء مع ليفركوزن الموسم المقبل، لاكتشاف دوري الأبطال، وتذوق حلاوة اللعب في هذه المسابقة الأوروبية الأهم.

وقالت «ماركا» إن قرار فيرتز يصب في مصلحة ريال مدريد، الذي يريده في صيف 2025، أي بعد نهاية الموسم المقبل، ورغم ذلك فإن «الميرنجي» يناور من الآن من أجل إقناع اللاعب بالتوقيع له في يونيو 2025.

وأضافت الصحيفة إن هذا الجهد الشاق، الذي يستهدف إغراء فيرتز، يقوم به من الآن خوسيه إنخيل سانشيز، الذراع اليمنى لفلورنتينو بيريز رئيس النادي، وخوني كالافات مسؤول التعاقدات، وهذا الرجلان هما اللذان سبق لهما إقناع لاعب الوسط الإنجليزي جود بلينجهام بالانتقال إلى ريال مدريد، وأيضاً إقناع الفرنسيين إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني، بنفس الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى صفقة فيرتز تُسهلها العلاقة الطيبة بين مسؤولي الريال ونادي بايرليفركوزن، رغم محاولات الإغراء، التي تقوم بها أندية أوروبية أخرى.

بدأ فلوريان فيرتز، المولود في 3 مايو 2003، مسيرة الطفولة والصبا في كولون، من سن العاشرة، ثم خاض مسيرته الاحترافية في 2020 مع بايرليفركوزن، ولعب لمنتخبات الشباب تحت 15 و16 و17 و21 سنة، وتم تصعيده لمنتخب «المانشافت» الأول في 2021.