ساوثجيت عن شائعة تدريب مانشستر يونايتد: «لا أهوى المراهنات»



لندن (د ب أ)

أكد جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم أن تركيزه ينصب بالكامل على بطولة أمم أوروبا صيف العام الجاري وسط ترشيحه للعمل مديراً فنياً لمانشستر يونايتد، ويستعد ساوثجيت (53 عاماً) لقيادة المنتخب الإنجليزي في بطولة أوروبا 2024 مع تقارير تفيد بأن هذه البطولة الرابعة قد تكون الأخيرة له كمدرب للمنتخب.

وينتهي تعاقد ساوثجيت مع منتخب إنجلترا في ديسمبر المقبل، ويتردد أنه مرشح لقيادة مانشستر يونايتد حال إقالة المدرب الهولندي إيريك تين هاج، ورد ساوثجيت على هذه التقارير عبر قناة آي تي في نيوز: «لا أهوى المراهنات، بإمكانهم تحديد احتمالاتهم ولكن لم توجد مفاوضات معي»، مضيفاً: «لدي شيء واحد أركز عليه وهو تقديم بطولة ناجحة مع منتخب إنجلترا، وأي شيء آخر خلاف ذلك لا يمثل أي أهمية بالنسبة لي».

ويعمل جاريث ساوثجيت مديراً فنياً لمنتخب إنجلترا منذ عام 2016 علماً بأنه عمل أيضاً مدرباً لمنتخب الشباب الإنجليزي تحت 21 عاماً. وشدد ساوثجيت: «إذا بدأت الحديث عن أي شيء آخر سأشتت نفسي، وأعتقد أن إنجلترا بأكملها تنتظر أن يكون تركيزي مع المنتخب، وهو أمر صحيح بالفعل».

وأشار المدرب الإنجليزي: «لقد أخذنا الجمهور في رحلة رائعة بثلاث بطولات مختلفة، وأعتقد أن الجميع لديه الرغبة في المضي قدماً، ولدينا فرصة رائعة لتحقيق ذلك».

وقاد ساوثجيت منتخب إنجلترا للتأهل لقبل نهائي كأس العالم في مونديال روسيا 2018 وذلك لأول مرة منذ نسخة 1990، ووصل أيضاً لنهائي بطولة أمم أوروبا الأخيرة في 2021 ولكن المنتخب الإنجليزي خسر اللقب أمام إيطاليا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي، ويسعى منتخب إنجلترا لإنجاز أفضل هذا الصيف في ألمانيا. ويبدأ منتخب إنجلترا مشواره في البطولة بمواجهة صربيا يوم 16يونيو قبل أن يستكمل مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهة الدنمارك وسلوفينيا.