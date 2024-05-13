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الرياضة

عمر المرزوقي «4 نجوم» في «حواجز مونتي فالكو» بإيطاليا

عمر المرزوقي «4 نجوم» في «حواجز مونتي فالكو» بإيطاليا
13 مايو 2024 14:56

 
روما (وام)
أحرز عمر عبد العزيز المرزوقي فارس منتخب قفز الحواجز لقب شوط الجائزة الكبرى في بطولة «مونتي فالكو» بإيطاليا فئة الأربع نجوم التي أقيمت بمشاركة 47 فارساً وفارسة يمثلون معظم دول العالم، وتألق المرزوقي بصحبة الجواد «إنجوي دو لا مور» على حواجز تم تصميمها بارتفاع 155 سم.
وبهذه النتيجة يواصل المنتخب تحقيق نتائجه الإيجابية في بطولات إيطاليا ضمن معسكره الحالي استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، ويقام معسكر الإعداد في إيطاليا بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبو ظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.
وتنتظر المنتخب مشاركة أخيرة بكأس الأمم فئة الخمس نجوم من 22 إلى 25 مايو الحالي في العاصمة الإيطالية روما.
وعلى صعيد النتائج الأخرى في البطولة، حقق الفارس علي حمد الكربي المركز الثامن في شوط الجائزة الكبرى، وأحرز الفارس عبد الله المري المركز الثالث في شوط الخيول الصغيرة على حواجز بلغ ارتفاعها 135 سم في اليوم الأول للبطولة، وتصدر شوط الخيول الصغيرة في اليوم الثاني على الارتفاع نفسه، وحصد المركز السادس في اليوم الثالث والأخير.
كما حصد المري المركز الثاني في شوط السرعة برعاية إسطبلات الشراع في اليوم الثاني للبطولة على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، والمركز الخامس في الشوط التأهيلي للجائزة الكبرى على حواجز بلغ ارتفاعها 150 سم.
ونال الفارس سالم السويدي المركز الرابع في «الجائزة الوسطى» في اليوم الثالث على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، كما حقق عمر عبد العزيز المرزوقي المركز العاشر، وسالم السويدي المركز الحادي عشر في اليوم الأخير لشوط السرعة على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم.

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