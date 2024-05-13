«خليجية» الريشة الطائرة لـ«الأولمبياد الخاص» تُتوج أبطالها

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات المسابقة الخليجية للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2024، والتي انطلقت يوم 9 مايو الجاري في جامعة خليفة، بدعم من الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي اليوم الأخير للمسابقة تم تكريم الفائزين في التقسيمات التي جرت قبل بداية المسابقة، حيث فاز بالمركز الأول فردي الرجال العماني عبد الله النوبي (تقسيم أول)، وحسن علي البلوشي من الإمارات (تقسيم ثان)، والبحريني محمود غلوم حسين (تقسيم ثالث)، وفي فردي السيدات فاز بالمراكز الأولى كل من شهد عبد الله سنبل من السعودية بالذهبية بالمركز الأول (تقسيم أول)، وشيخة الهندي من الكويت (تقسيم ثاني)، وزكية أحمد عباس من الإمارات (تقسيم ثالث).

وفي منافسات الزوجي فاز بالمراكز الأولي عبدالله النوبي وفواز فرج من سلطنة عمان (تقسيم أول)، وحسن علي البلوشي وزايد علي الكعبي من الإمارات (تقسيم ثان).

وفي منافسات زوجي السيدات حلت زكية أحمد عباس، وزليخة غريب المنصوري من الإمارات في المركز الأول.

وشارك في المسابقة التي استضافتها الإمارات، وعقدت للمرة الأولى على الإطلاق، وفود من برامج الأولمبياد الخاص من كل من السعودية وعمان وقطر والبحرين والكويت والإمارات.

كما تم تكريم الفائزين في جامعة خليفة بالعاصمة أبوظبي، حيث عقدت كل المسابقات، وقام بتكريم الفائزين محمد النعيمي، عضو مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، ونورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة وعضو اللجنة الأولمبية الوطنية.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني لأولمبياد الخاص الإماراتي: «سعدنا باستضافة وفود الأولمبياد الخاص الإماراتي من دول الخليج الشقيقة، ونشعر بالفخر للنجاح الذي حققته المسابقة الخليجية للريشة الطائرة التي تم تنظيمها للمرة الأولى، واستضافتها الإمارات، وأتقدم بالتهنئة للفائزين بالميداليات وإن كنت أؤمن أن الفوز الحقيقي كان في اجتماع اللاعبين وتفاعلهم، وأنه بالعزيمة والإصرار نستطيع تحقيق المشاركة الكاملة لأصحاب الهمم في رياضة الريشة الطائرة وفي كل الرياضات».