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الرياضة

«بالومبينا» يواصل انتصاراته في كأس الوثبة بإسبانيا

«بالومبينا» يواصل انتصاراته في كأس الوثبة بإسبانيا
13 مايو 2024 17:00

أبوظبي (الاتحاد)
واصل الجواد «بالومبينا دو لانس» لشان دا ماتنزا، بإشراف هيكتور دومينجويز، وقيادة روبرتو كارلوس سيلفا، مسلسل انتصاراته بفوز لافت في كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، الذي أقيم بمضمار دو انتيلا بمقاطعة جاليشيا، بمملكة إسبانيا، بمشاركة (6) خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تنافست على جوائز مالية قدرها 5 آلاف يورو، برعاية النسخة 16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز» تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي وسباقاته، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.
وجاء فوز «بالومبينا دو لانس» ناجزاً، اعتباراً من انطلاقته من البوابة الإلكترونية، حيث بدأ يتقدم إلى الصدارة، ويزيد من سرعته تدريجياً، ليتفوق في نهاية الأمر بفارق بلغ 12 طولاً عن غريمه «سيول كي جينز» بقيادة نيديا بوريس، فيما جاء في المركز الثالث «ديا جي أي» بقيادة جي ليما.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.

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