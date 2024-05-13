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الرياضة

جوارديولا: هذا ما علينا فعله أمام توتنهام

جوارديولا: هذا ما علينا فعله أمام توتنهام
13 مايو 2024 19:22


لندن (د ب أ)
أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه ليس أمامه سوى الفوز على توتنهام غداً الثلاثاء لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سيتي، بعد فوزه على مانشستر يونايتد بهدف من دون رد الأحد.
ويسعى مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، كأول فريق إنجليزي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة. وقال جوارديولا في مؤتمر الصحفي اليوم الاثنين «من الواضح أننا لدينا خيار واحد فقط وهو الفوز».
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله «لديّ نظرية كمدرب، ما فعلناه بالأمس قد انتهى، تسجيل 15 هدفاً في آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز أمر جيد ويمنحنا النقاط لنكون هنا، لكنه لا يمنحك شيئاً إضافياً غداً عندما نبدأ المباراة».
وأضاف «إذا لم نفز لن نحصد اللقب، وهذا ما علينا فعله.. نعلم جيداً جودة توتنهام، دائماً ما ينافس وأكثر استمرارية، إنه فريق مغامر، لقد خسر بأربعة أهداف من دون رد على ملعب أنفيلد، واستمر في تنفيذ خطة اللعب والالتزام بما يؤمنون به».
وشدد مدرب سيتي «الصعوبة موجودة، نحن نعرف ما نلعب من أجله، إعطاؤنا فرصة التتويج في أرضنا يعتمد علينا هذه هي عقليتنا». ويأمل جوارديولا أن يكون الفريق كله متاحاً قبل مواجهة توتنهام، حيث غاب جاك جريليش عن فوز سيتي برباعية نظيفة على فولهام الجولة الماضية، كما شهدت المباراة خروج ناثان آكي مصاباً في الشوط الأول. وأشار المدرب الإسباني «نركز على فعل ما يحتاجه الفريق كي يفوز والعمل بجد، وهذا أفضل بكثير... المواقف الأخرى لا نركز عليها، هذا ما يتعين علينا القيام به، والجميع يعلم ما نلعب لأجله».

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