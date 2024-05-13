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الرياضة

الريال يدخل تحدي دوري الأبطال بـ «ديناميكية جيدة»

الريال يدخل تحدي دوري الأبطال بـ «ديناميكية جيدة»
13 مايو 2024 19:48


مدريد (د ب أ)
دعا الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني لاعبيه لاغتنام المباريات المتبقية للفريق في الموسم الحالي للحصول على ديناميكية جيدة. ويرى أنشيلوتي أن الأولوية بالنسبة له الآن بعد حصد لقب الدوري الإسباني، هي خوض المواجهة أمام بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا بجميع اللاعبين دون وجود غيابات.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي خاص بالمواجهة أمام ديبورتيو ألافيس في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني «علينا الاستفادة من هذه المباريات للحصول على ديناميكية جيدة، نتطلع للحصول على إيقاع وحافز جيدين». ونقل الموقع الرسمي للنادي الملكي عن أنشيلوتي قوله «الهدف هو الوصول مع الفريق بأكمله إلى أفضل حالاته، يحتاج اللاعبون الذين عادوا مؤخرا مثل تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو إلى دقائق لعب، وسنستفيد من هذه المباريات لمنحهم ذلك سنتخذ القرارات اللازمة في الأسبوع قبل المباراة النهائية لدوري الأبطال».
وبشأن اقتراب القناص الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام من جائزة هداف الدوري الإسباني، قال أنشيلوتي «لم نفكر في هذا، نعتقد أنه حقق الهدف بتقديمه موسما رائعا ومساعدته الفريق بشكل هائل. أن يكون الهداف ليس مهما بالنسبة لنا، لقد قدم موسما رائعا لم يتوقعه أحد».
وبشأن مركز حراسة المرمى قال المدرب الإيطالي: «سنقوم بتقييم ذلك، يمكن لأندري لونين أن يلعب إحدى هذه المباريات ونريد أيضا أن نمنح كيبا أريزابالاجا الفرصة للعب قليلا، لن يكون الأمر بهذه البساطة لأنه لا يوجد الكثير من المباراة. قدم لونين موسما رائعا وكورتوا، عندما يكون في مستواه، هو الأفضل في العالم». وتطرق أنشيلوتي لمسألة تجديد عقد قلب الدفاع ناتشو «القرار بيده، ويمكنه أن يفعل ما يريد».

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