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الرياضة

ملاكم يفارق الحياة في حلبة النزال

ملاكم يفارق الحياة في حلبة النزال
13 مايو 2024 20:17

 

لندن (رويترز)

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توفي ملاكم وزن المتوسط البريطاني شريف لاوال أمس الأحد إثر سقوطه في الحلبة خلال أول نزال احترافي له، وأصدر مجلس الملاكمة البريطاني مذكرة عزاء اليوم الاثنين بعدما أعلن منظمو النزال نبأ وفاة الملاكم عن عمر ناهز 29 عاماً.
وذكرت تقارير إعلامية أن لاوال أصيب في صدغه خلال الجولة الرابعة من ست جولات كانت مقررة في نزاله أمام البرتغالي مالام فاريلا في مركز هارو الترفيهي في لندن.
وقالت شركة (وارن بوكسينج مانجمنت) المروجة للنزال في بيان «للأسف، انهار شريف خلال النزال، ورغم تقديم المسعفين قصارى جهدهم، فارق الحياة»، وكان النزال هو الأول ضمن فعالية التي تقرر إلغاؤها. 

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