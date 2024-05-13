الإثنين 13 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

السلوفيني فينتشيتش حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا

السلوفيني فينتشيتش حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا
13 مايو 2024 20:24

 
برلين (د ب أ)


أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)،، اختيار الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني. وسيتولى الحكم البالغ من العمر 44 عاماً، والذي أدار كذلك نهائي الدوري الأوروبي بين آينتراخت فرانكفورت الألماني ورينجرز الاسكتلندي عام 2022، إدارة المباراة النهائية لدوري الأبطال والتي ستقام على ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن يوم الأول من يونيو المقبل.

وستكون تلك المباراة النهائية الرابعة في بطولات «يويفا» التي يتولى إدارتها حكم سلوفيني، وكانت البداية باختيار دامير سكومينا لإدارة نهائي الدوري الأوروبي عام 2017، ويأتي الحكام الهولنديون في المركز الثاني كأكثر الحكام الذين تولوا إدارة المباريات النهائية، بواقع ثلاث مرات.

أخبار ذات صلة
الريال يدخل تحدي دوري الأبطال بـ «ديناميكية جيدة»
الريال يطارد «الجوهرة الألمانية»!

واختار «يويفا» اليوم الاثنين الحكمة الإنجليزية ريبيكا ويلش لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، والروماني ستيفان كوفاكس لإدارة نهائي الدوري الأوروبي، والبرتغالي أرثر سواريس دياز لإدارة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وأدار فينتشيتش خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دون احتساب أي ضربة جزاء أو إشهار البطاقة الحمراء، ومن ضمن تلك المباريات كانت مواجهة دورتموند وأتليتكو مدريد الإسباني في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الفريق الألماني 4 .2/ كما سبق للحكم السلوفيني إدارة مباراتين في كأس العالم 2022، بما في ذلك خسارة الأرجنتين أمام السعودية 2/1 في مستهل مشوارها بالبطولة.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
دورتموند
ريال مدريد
آخر الأخبار
أردوغان يجري مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
الأخبار العالمية
تركيا واليونان تتفقان على أهمية مكافحة الإرهاب
اليوم 21:17
«العميد» يصطاد «النسور» في «بروفة الكأس»
الرياضة
«العميد» يصطاد «النسور» في «بروفة الكأس»
اليوم 20:27
«الفرسان» يتجاوز «الصقور» بـ «الثنائي الهداف»
الرياضة
«الفرسان» يتجاوز «الصقور» بـ «الثنائي الهداف»
اليوم 20:24
السلوفيني فينتشيتش حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا
الرياضة
السلوفيني فينتشيتش حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:24
ملاكم يفارق الحياة في حلبة النزال
الرياضة
ملاكم يفارق الحياة في حلبة النزال
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©