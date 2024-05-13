السلوفيني فينتشيتش حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا



برلين (د ب أ)



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)،، اختيار الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني. وسيتولى الحكم البالغ من العمر 44 عاماً، والذي أدار كذلك نهائي الدوري الأوروبي بين آينتراخت فرانكفورت الألماني ورينجرز الاسكتلندي عام 2022، إدارة المباراة النهائية لدوري الأبطال والتي ستقام على ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن يوم الأول من يونيو المقبل.

وستكون تلك المباراة النهائية الرابعة في بطولات «يويفا» التي يتولى إدارتها حكم سلوفيني، وكانت البداية باختيار دامير سكومينا لإدارة نهائي الدوري الأوروبي عام 2017، ويأتي الحكام الهولنديون في المركز الثاني كأكثر الحكام الذين تولوا إدارة المباريات النهائية، بواقع ثلاث مرات.

واختار «يويفا» اليوم الاثنين الحكمة الإنجليزية ريبيكا ويلش لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، والروماني ستيفان كوفاكس لإدارة نهائي الدوري الأوروبي، والبرتغالي أرثر سواريس دياز لإدارة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وأدار فينتشيتش خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دون احتساب أي ضربة جزاء أو إشهار البطاقة الحمراء، ومن ضمن تلك المباريات كانت مواجهة دورتموند وأتليتكو مدريد الإسباني في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الفريق الألماني 4 .2/ كما سبق للحكم السلوفيني إدارة مباراتين في كأس العالم 2022، بما في ذلك خسارة الأرجنتين أمام السعودية 2/1 في مستهل مشوارها بالبطولة.