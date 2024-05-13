«الفرسان» يتجاوز «الصقور» بـ «الثنائي الهداف»

مراد المصري (أبوظبي)

حقق شباب الأهلي الفوز على الإمارات 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الإمارات، في انطلاق الجولة 23 ضمن دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 49 نقطة بالمركز الثاني، وبقي «الصقور» برصيد 14 نقطة بالمركز الثالث عشر.

سجل أهداف شباب الأهلي «الثنائي الهداف»، مؤنس دبور في الدقيقة 7، وإيجور جيسوس في الدقيقتين 39 و56، وسجل للإمارات، باكو ألكاسير في الدقيقة 29، وإسماعيل الحمادي في الدقيقة 55.

تقدم شباب الأهلي مبكراً بهدف سجله مؤنس دبور بعدما تابع الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 7.

نجح الإمارات من أول هجمة منظمة من إدراك التعادل، إثر تمريرة ذكية من إسماعيل الحمادي باغت بها مدافعي «الفرسان»، وصلت إلى باكو ألكاسير الذي سدد الكرة بنجاح داخل الشباك في الدقيقة 29.

كاد شباب الأهلي أن يقتنص الهدف الثاني بعد رأسية من بوجدان مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الإمارات في الدقيقة 35.

رد ألكاسير مهاجم الإمارات مباشرة بانفراد إلا أن الحارس حسن حمزة تصدى للكرة بتوقيت حاسم في الدقيقة 39.

عاد شباب الأهلي للتقدم مرة أخرى، بعد لعبة مشتركة بدأها لوكا بتمريرة ساقطة داخل منطقة الجزاء ليحولها مؤنس دبور عرضية وصلت إلى إيجور جيسوس الذي سجلها بسهولة داخل الشباك في الدقيقة 39.

عاد «الصقور» ليدرك التعادل مرة أخرى بعد توغل ومهارة من إسماعيل الحمادي في الدقيقة 55.

إلا أن «الفرسان» استعاد التقدم سريعاً بعد رأسية متقنة من إيجور جيسوس في الدقيقة 56.