«العميد» يصطاد «النسور» في «بروفة الكأس»

معتصم عبدالله (دبي)

حول النصر تأخره أمام ضيفه خورفكان، بهدف لورينسي ناسسيمنتو في الدقيقة 15، إلى فوز 2-1 بفضل هدفي الكولمبي كيفن أجودلو في الدقيقة 1+45، والإيطالي مانولو جابياديني في الدقيقة 58، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم في انطلاق الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع «العميد» الذي يتأهب للمواجهة الأهم في الموسم أمام الوصل في نهائي كأس رئيس الدولة مساء الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد، رصيده إلى 38 نقطة في «المركز الخامس»، فيما بقى «النسور» برصيد 21 نقطة في «المركز 12».

وافتقد النصر لمجموعة من لاعبيه الأساسيين بقيادة الحارس أحمد شمبيه بسبب وعكة صحية، إضافة إلى الخماسي حسين مهدي، عبدالله توري، جوستافو أليكس، حمدان الكمالي، وراشد محمد بداعي الإصابة.

وانتظر «النسور» حتى الدقيقة 15 لينجحوا في تسجيل هدف التقدم بوساطة لورينسي ناسسيمنتو من كرة هيأها محمد عوض الله من الجهة اليمنى بعد خطأ لاعب الوسط سمير مميسيفيتش، وهو الهدف العاشر للمهاجم البرازيلي في صدارة هدافي خورفكان في الدوري.

ولاحت الفرصة الأبرز للعميد لتسجيل هدف التعادل من تسديدة إيوري من داخل منطقة الجزاء بعد كرة متبادلة مع عادل تعرابت ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الحارس أحمد حمدان ولم تجد المتابعة المطلوبة في الدقيقة 35، أعقبتها محاولة ثانية من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، نفذها عادل تعرابت اعتلت المرمى في الدقيقة 43.

وأثمر الضغط النصراوي عن تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بوساطة الكولومبي كيفن أجودلو بعدما تابع كرة مرتدة من عارضة المرمى إثر رأسية خاطئة للاعب «النسور» دافيد روي، أسكنها أجودلو الشباك في الدقيقة 46، وهو الهدف الخامس للكولمبي في الدوري.

واستمر التفوق «الأزرق» مع بداية الشوط الثاني، والذي شهد تسجيل مانولو جابياديني الهدف الثاني للعميد من كرة رأسية في الدقيقة 58، مترجماً عرضية كيفن أجودلو، والهدف هو الأول للمهاجم الإيطالي من «الضربات الرأسية» في الدوري بعدما سجل 10 أهداف بالقدم اليسرى.

وصمد دفاع «العميد» خلال دقائق الوقت بدل الضائع أمام الهجوم الضاغط لضيفه «النسور»، لينجح في اقتناص النقاط الثلاث بالفوز 2-1.