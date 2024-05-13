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الرياضة

الظفرة يحصد لقب بطولة كأس الشباب تحت 21 سنة

الظفرة يحصد لقب بطولة كأس الشباب تحت 21 سنة
13 مايو 2024 22:44

دبي (الاتحاد)

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حصد فريق الظفرة لكرة القدم لقب بطولة كأس الشباب تحت 21 سنة، بعد فوزه على نظيره فريق دبا بالركلات الترجيحية (4 - 3)، في المباراة النهائية على استاد شباب الأهلي بالعوير.
وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1 - 1، ليتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح التي حسمها شباب الظفرة.
شهد مراسم التتويج، يحيى خلف المطروشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات.
وكان فريق الظفرة قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزه بنتيجتي مباراتيه في دور الثمانية أمام فريق دبا الحصن (6 - 4)، حيثُ فاز في مباراة الذهاب (5 - 1)، وخسر في الإياب (1 - 3)، وفي دور الأربعة تمكن من تحقيق الفوز ذهاباً وإياباً على فريق العروبة بنتيجة (2 - 1) و(3 - 0) على التوالي.

الظفرة
اتحاد الكرة
دوري الشباب
كأس الشباب
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