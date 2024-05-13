6 أبطال يشاركون في «الشارقة ماسترز للشطرنج»

رضا سليم (دبي)

تنطلق، اليوم، منافسات النسخة السابعة من بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 60 دولة، من بينهم أكثر من 160 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية، وهو رقم قياسي للبطولة، والتي تبلغ جوائزها 65 ألف دولار.

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة الدعوة لعدد من الشخصيات الرياضية ورؤساء وأعضاء الأندية الشطرنجية بالدولة لحضور الافتتاح، ومن المنتظر أن يزور البطولة عدد من أعضاء الاتحاد الدولي للشطرنج خلال المنافسات، ومن المنتظر أن يتضمن حفل الافتتاح فقرات متنوعة قبل الإعلان الرسمي على الطاولة الأولى.

ويشارك في النسخة السابعة 6 أبطال هم، الهندي آرجون ايريجايسي المصنف 2761 نقطة، بطل النسخة الماضية من البطولة، والإيراني بارهام مقصودلو بطل العالم للشباب، والأذري تيمور رجابوف بطل كأس العالم، والإيراني أمين طبطبائي بطل «الشارقة ماسترز» بنسختها الرابعة، والأوزبكي نادربيك عبدالستاروف بطل العالم للشطرنج السريع، والأوزبكي جواهر سينداروف بطل العالم للشباب، بالإضافة إلى الموهوب الهندي نيهال سارين والأميركي هانز نيمان، والصيني يو يانجي وسالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأكد عمران عبد الله النعيمي، نائب رئيس نادي الشارقة للشطرنج، أن النادي أنهى الترتيبات كافة للنسخة السابعة من الجوانب كافة اللوجستية والتنظيم واستقبال اللاعبين، والبطولة باتت معروفة عالمياً، ودائماً ما تكون مقصداً لكل الأبطال المعروفين، موجهاً الشكر إلى شركة الشارقة لإدارة الأصول ومدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وشركة فاست للمقاولات و«أصباغ ناشونال»، وجمعية الشارقة التعاونية، وهيئة مطار الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وفندق سنترو الشارقة، ومياه زلال، ومجموعة ألف، وهؤلاء الشركاء قدموا الكثير للبطولة على مدار النسخ الماضية. وأشاد نائب رئيس النادي بدعم مجلس الشارقة الرياضي، واتحاد الشطرنج، مؤكداً أن مثل هذه البطولات يكون لها ردود فعل كبيرة على مستوى العالم، خاصة أن المباريات سيتم نقلها على المواقع العالمية للعبة وسيتابعها الملايين، وهو ما يمثل رواجاً سياحياً للإمارة الباسمة وللإمارات بشكل عام.