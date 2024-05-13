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الرياضة

لقب دوري اليد بين «الملك» و«الفرسان»

لقب دوري اليد بين «الملك» و«الفرسان»
14 مايو 2024 01:01

رضا سليم (دبي) 

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تشهد صالة البطائح مساء اليوم ختام دوري أقوياء اليد بالمباراة النهائية التي تجمع بين فريقي الشارقة حامل اللقب للمرة السابعة على التوالي والسابعة عشرة في تاريخه، وشباب الأهلي الغريم التقليدي في كل النهائيات، والباحث عن العودة من جديد لمنصات التتويج في المسابقة، بعدما غاب في آخر 8 سنوات، منذ التتويج بالبطولة موسم 2014-2015، كما أن «الملك الشرقاوي» يسيطر على كل البطولة، بعدما فاز بكأس الاتحاد وكأس الإمارات وكأس السوبر. 
وتقام مواجهة بين العين ومليحة بصالة الجزيرة على المركز الثالث، بعدما خسر كلاهما في الدور نصف النهائي للمسابقة، فيما انتهت مباريات بقية المراكز، حيث حسم دبا الحصن المركز الخامس، والجزيرة السادس، والوصل السابع، والنصر الثامن، ويتبقى في الموسم بطولة كأس رئيس الدولة التي ستكون المحطة الأخيرة للموسم الحالي، حيث تنطلق يوم الجمعة المقبل، وتختتم يوم 25 مايو الجاري بالمباراة النهائية. 
والتقى الفريقان هذا الموسم في 5 مناسبات وفاز «الملك» في كل المباريات على «الفرسان»، حيث كانت البداية مع كأس السوبر وفاز الشارقة 25-24، وفي كأس الاتحاد 21-18، وفي كأس الإمارات 31-29، والتقى الفريقان في الدور التمهيدي للدوري وفاز «الملك» مرتين 24-22 و32-26، وسيكون نهائي الدوري المواجهة السادسة بينهما هذا الموسم.
ويتعامل كلا المدربين مع المباراة بطريقة الأوراق المكشوفة، كون كل مدرب لديه تفاصيل الفريق الآخر، في مواجهة تونسية خالصة، ويعتمد سامي السعيدي على المجموعة نفسها، التي يخوض بها المباريات بقيادة التونسي مصباح الصانعي، والمصري محمود فايز، ومواطنه عبدالله فاروق، الذي دخل القائمة بدلاً من الجزائري زهير نايم، المصاب، وأحمد هلال، وإبراهيم القرص، وضاحي محمد، وأحمد عبدالله، وفراس محمد، وسعود بلال، وسيف الأنصاري، والحارس الدولي محمد إسماعيل، وبقية اللاعبين أصحاب الخبرات.
ويعتمد وليد بن عمر مدرب «الفرسان» على البرازيلي أكاسيو، والتونسي ريان بن محمود، ومرزوق أحمد، ويوسف بلال، ومحمد جمعة، ومحمد يوسف، وأحمد عيسى، وحمد إسماعيل، والحارس المميز عبدالرحمن خميس، بجانب عددٍ من اللاعبين على دكة البدلاء.

دوري اليد
دوري أقوياء اليد
الشارقة
شباب الأهلي
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