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الرياضة

«النمور» و«الزعيم».. قمة منتظرة على صدارة «دوري 21»

«النمور» و«الزعيم».. قمة منتظرة على صدارة «دوري 21»
14 مايو 2024 01:01

دبي (الاتحاد)

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تتصدر القمة المرتقبة بين اتحاد كلباء «الوصيف» برصيد 44 نقطة، وضيفه العين «المتصدر» برصيد 47 نقطة، والمقررة مساء الجمعة المقبل على ملعب «النمور» في كلباء، أجواء «الجولة 23» لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، والتي تنطلق اليوم بمباريات الوحدة والوصل، شباب الأهلي والإمارات، وخورفكان والنصر، وتتواصل غداً الأربعاء بمباريات الجزيرة وعجمان، البطائح وبني ياس، وحتا والشارقة، في انتظار «قمة الختام» بين «النمور» و«الزعيم».
واستعاد العين موقعه في صدارة ترتيب «دوري 21» بفوزه على ضيفه خورفكان 2-0 ضمن «الجولة 22»، والتي شهدت تفوق «النمور» على مضيفه الإمارات 3-0، وتتنافس 4 أندية على الصدارة وتشمل إلى جانب «الزعيم» و«النمور»، الجزيرة «الثالث» برصيد 41 نقطة، والشارقة الرابع بالرصيد ذاته من النقاط، بعدما خاضا 21 مباراة في الجولات الماضية.
وعلى غرار المنافسة على الصدارة، يشهد «سباق الهدافين» في «دوري 21»، صراعاً مثيراً في ظل الصدارة الحالية لمهاجم «الزعيم» ريلوانو سركي القائمة برصيد 15 هدفاً، مقابل 12 هدفاً للثنائي علي المعمري لاعب الجزيرة ودورو دابو لاعب حتا. وخلافاً لمباريات «دوري المحترفين»، لُعبت 162 مباراة في «دوري تحت 21» على مدار 22 جولة، باستثناء المواجهة المؤجلة من الجولة 20 بين الوصل والعين، حيث خاض كل فريق 22 مباراة، عدا «الزعيم» و«الإمبراطور» برصيد 21 مباراة لكل فريق.

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