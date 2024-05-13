«ربط الأحزمة» يتصدر المشهد في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

يدخل دوري أدنوك للمحترفين مرحلة «ربط الأحزمة»، استعداداً للهبوط في ثاني أيام «الجولة 23»، والتي قد تشهد الإعلان الرسمي عن «الهبوط المحتمل» لحتا صاحب المركز الأخير إلى دوري الدرجة الأولى في المواجهة أمام مضيفه الشارقة، فيما يلتقي بني ياس ضيفه البطائح، ويحل الجزيرة ضيفاً على عجمان، على أن تختتم الجولة بعد غدٍ الخميس، بمباراة تجمع العين وضيفه اتحاد كلباء على استاد خليفة بن زايد.

ويواجه حتا الأخير برصيد 7 نقاط من 21 مباراة، «مصيره المحتوم» في مواجهة «النداء الأخير» أمام مضيفه الشارقة «السادس» وله 34 نقطة، وتعصف نتيجة الخسارة أو التعادل في مباراة الليلة بطموحات «الإعصار» الضئيلة في البقاء بصورة مباشرة من دون النظر إلى بقية نتائج أقرب المنافسين خورفكان «الثاني عشر» واتحاد كلباء «الحادي عشر»، في الوقت الذي لن يكون حتى الفوز بالنقاط الثلاث كافياً لحتا من أجل البقاء حال تحقيق المنافسين لنتائج إيجابية.

وتزيد استفاقة الشارقة العائد إلى سكة الانتصارات بعد 7 مباريات على التوالي، بتفوقه على مضيفه بني ياس 3-2 في المباراة المؤجلة من «الجولة 19»، من الصعوبات التي يواجهها حتا «الأخير» بعد تعادله السلبي أمام عجمان في الجولة الماضية.

وعلى استاد بني ياس في الشامخة، يشعل فارق النقاط الأربع التي تفصل البطائح «التاسع» برصيد 26 نقطة، ومضيفه بني ياس «العاشر» وله 22 نقطة، أجواء المواجهة المرتقبة، والتي يطمح من خلالها الفريقان العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارة «السماوي» في آخر مباراتين أمام الجزيرة 0-1، والشارقة 2-3، فيما يعود الانتصار الأخير لـ «الراقي» إلى مباراته أمام خورفكان 3-0 في «الجولة 18».

وتميل كفة الأفضلية في المواجهات المباشرة بين الفريقين في «دوري المحترفين»، إلى البطائح الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة في ثلاث مباريات سابقة بالفوز في مباراتين آخرهما 2-1 في الدور الأول للموسم الحالي، مقابل التعادل في واحدة.

وفي مباراة ثالثة، يبحث عجمان «الثامن» برصيد 27 نقطة، وضيفه الجزيرة «السابع» وله 28 نقطة، عن تأمين موقعهما في «المنطقة الدافئة» في وسط جدول الترتيب، وتبدو الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها في مباراة الليلة رغم تفوق «فخر أبوظبي» في المواجهات المباشرة برصيد 13 انتصاراً، مقابل 4 لـ «البرتقالي»، من بينها ثلاثة انتصارات في آخر 5 مباريات جمعت الفريقين.

ويمر «البرتقالي» بفترة جيدة على صعيد النتائج في الدوري بعدما حافظ على سجله خالياً من الخسارة في آخر 4 مباريات على التوالي من آخر خسارة أمام الوصل «المتصدر» بنتيجة 1-4 في «الجولة 18»، فيما سجل ضيفه «فخر أبوظبي» من الخسارة في آخر 5 مباريات، بما فيها التعادل 3-3 في «الرمق الأخير» لمباراته الأخيرة أمام خورفكان المؤجلة من «الجولة 19».



طموح «التوالي»

يطارد عجمان، المتفوق على الجزيرة 5-1 في الدور الأول، الفوز الثاني على التوالي للمرة الأولى في مواجهات الفريقين في دوري المحترفين في مباراة الليلة، ويأمل «البرتقالي» الاستفادة من ظروف ضيفه، الذي فشل في تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات على التوالي خارج ملعبه.



تفوق «ملكي»

يتفوق الشارقة في المواجهات المباشرة أمام حتا في «دوري المحترفين» برصيد 4 انتصارات، مقابل لفوزين لـ «الإعصار»، والتعادل في مباراة واحدة من أصل 7 جمعت الفريقين، وسجل «الملك» 17 هدفاً في المواجهات أمام حتا، فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.