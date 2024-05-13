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الرياضة

دبي تستضيف «التجربة الكورية» لمحترفي الطائرة

دبي تستضيف «التجربة الكورية» لمحترفي الطائرة
14 مايو 2024 01:01

دبي (الاتحاد) 

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اختار الاتحاد الكوري الجنوبي للكرة الطائرة مجمع ند الشبا الرياضي في دبي لإجراء اختبارات اختيار اللاعبين واللاعبات الدوليين للمشاركة في الدوري الكوري للمحترفين للكرة الطائرة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، للمرة الأولى في الشرق الأوسط.
وتقام الاختبارات وفق شروط حددها الاتحاد الكوري، حيث يقوم اللاعبون من جميع أنحاء العالم، الراغبون في الانضمام إلى الدوري الكوري للمحترفين، بإرسال سيرتهم الذاتية، ومن ثم يقوم الاتحاد بإخضاعهم لاختبارات مكثفة تشمل كل الجوانب البدنية والفنية والقياسية، واختيار أفضل العناصر ليتم عرضهم على الفرق المشاركة في الدوري ووكلاء اللاعبين والرعاة حتى يتم الاختيار فيما بينهم، وتهدف هذه العملية إلى الحد من التعاقدات المبالغ فيها مع اللاعبين، وحماية الفرق والدوري من الوقوع في فخ التعاقد مع لاعب غير مؤهل أو لا يساوي القيمة المدفوعة فيه.
وشارك في الاختبارات الكورية التي أقيمت على مدار 5 أيام، أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، حيث تم خلال الاختبارات العديدة الفنية والبدنية والتدريبات المكثفة، اختيار 7 لاعبين من الرجال و7 لاعبين من السيدات، لضمهم إلى أندية دوري المحترفين الكوري الجنوبي، من بينهم ثلاثة لاعبين من الرجال ومن السيدات تم تجديد عقودهم.
وتأهل من اختبارات الرجال، الإيطالي يوسباني هيرنانديز، والكوبي ليوناردو ليفا مارتينيز والإسباني أندريس فيلينا، والكوبي لويس إليان استرادا والهولندي مايكل آهيي، والسلوفيني ماتيج كوك، والإيطالي مانويل لوكوني، فيما تأهل من السيدات، الكرواتية باربرا دابيك والصربية فانيا بوكيليتش، والبلغارية ميرلين نيكولوفا والأوكرانية فيكتوريا دانشاك، والكوبية جيزيل سيلفا والتركية توتكو بوركو، والكاميرونية لاتيتيا موما باسوكو.
وتضمنت الاختبارات إجراء فحوصات بدنية وجسمانية من قبل شركة متخصصة تعمل في دبي، كما تولى عملية التقييم الفني واختبار القدرات وفد كوري جنوبي بلغ عدده 65 عضواً، ضم محللي أداء ومدربين وفنيين وكوادر إدارية يعملون ضمن الاتحاد الكوري للكرة الطائرة، بالإضافة إلى ممثلي الأندية والمدربين والإعلاميين ووكلاء اللاعبين.
وأشاد أوه هان نام، رئيس الاتحاد الكوري، بالنهضة الحضارية والاقتصادية والسياحية والرياضية التي تشهدها دبي، كما أشاد بمستوى مجمع ند الشبا الرياضي الذي يعد من أجمل المنشآت الرياضية في العالم وأكثرها تطوراً.

الكرة الطائرة
مجمع ند الشبا الرياضي
دبي
مجلس دبي الرياضي
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