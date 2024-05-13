«الدوحة» تحصد لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في فرنسا

باريس (الاتحاد)

حققت الجائزة الكبرى لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها رقم 31 انطلاقة مبهرة في أولى جولاتها التي شهدها مضمار لونج شامب الفرنسي في باريس أمس الأول، ضمن مهرجان سباقات الإمارات جينز الفرنسية العالمية.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لخطط صناعة متطورة لسباقات الخيل العربية ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل، وذلك امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما أقيم الحدث بتنظيم اللجنة العليا المنظمة لسباقات الكأس الغالية بالتعاون مع الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية «فرانس جالوب».

وتمكنت الفرس «الدوحة» بعمر 5 سنوات والمنحدرة من نسل «المرتجز وتوباز دو كروات بنت دورمان» للمالك الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني ومن إنتاج الشقب ريسينج وتحت إشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس مايكل برزلونا من تسجيل الفوز المبهر والتتويج بلقب سباق المحطة الفرنسية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية للفئة الأولى، الذي أقيم لمسافة 2000 متر عشبي للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، والذي شهد مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في فرنسا وأوروبا.

وقطعت البطلة مسافة السباق بزمن 02:12:04 دقيقة، لتحصد «الدوحة» بتصنيفها 122 الانتصار الرابع في مسيرتها بجانب 5 مراكز حققتها من 9 مشاركات، إذ نجحت الفرس من تحقيق ثاني ألقابها في مسيرة الكأس الغالية بعد فوزها العام الماضي بلقب سباق محطة بريطانيا.

وجاء ثانياً في السباق «مُشرف» للمالك خليفة بن شعيل الكواري بإشراف المدرب توماس فورسي وبقيادة الفارس ماكسيم جايون، فيما حل بالمرتبة الثالثة الجواد «آر بي كينج ميكر» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في مضمار أبوظبي فبراير 2024، حيث ينحدر من نسل «باسق الخالدية وآر بي رويال مدام بنت مجد العرب» للمالك الإسطبلات الوطنية وتحت إشراف المدرب هلال العلوي وتحت قيادة الفارس كريستيان ديمورو.

في المقابل نجح المهر «متروبوليتان» للمالك بيتر آر برادلي وسكوديريا سكولاري من التتويج بلقب الإمارات جينيز الفرنسي للمهور للفئة الأولى الذي أقيم لمسافة 1600 متر، بمضمار لونج شامب وبإشراف المدرب ماريو باراتي وقيادة الفارس أليكسيس بوشين، ويبلغ مجموع جوائز السباق 650 ألف يورو ويقام برعاية كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

ونجح البطل من قطع مسافة السباق بزمن 1:37:84 دقيقة، وحل بالمرتبة الثانية دانسينج جيمني، فيما جاء بالمركز الثالث الكانتور.

كما نجحت المهرة «روحيه» ملك أغا خان من حصد لقب الإمارات جينيز الفرنسي للمهرات للفئة الأولى الذي أقيم لمسافة 1600 متر في مضمار لونج شامب، بإشراف المدرب فرانسيس هينري جرافارد وقيادة الفارس ماكسيم جايون وتبلغ مجموع جوائز الشوط 550 ألف يورو، ويقام برعاية كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

وقطعت البطلة مسافة السباق بزمن 1:35:99 دقيقة، وحل بالمرتبة الثانية كاتماندو في حين جاءت بالمرتبة الثالثة فيسبرتيليو، حضر السباق وشارك في تتويج الفائزين الأبطال في الكرنفال الإماراتي الفرنسي علي عبدالله آل علي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية.



الرحماني: مكانة عالمية مرموقة

توجه فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة النجاحات المبهرة التي رافقت انطلاقة الجائزة الكبرى لسلسلة سباقات الكأس الغالية من بوابة سباقات الجينيز الفرنسي الذي يقام برعاية الإمارات والكأس الغالية.

وقال: «رؤية سموه تقود سباقات الكأس الغالية لأعلى المراتب العالمية وتعزز من حضورها في مشهد السباقات الكبرى في أوروبا والعالم أجمع، حيث استطاعت الجولة الافتتاحية من تقديم أبهى الصور وأقوى السباقات وسط حضور جماهيري مميز وتداول إعلامي وترويجي باسم الإمارات والكأس الغالية من قبل الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية (فرانس جالوب)، ما يؤكد عمق علاقات الصداقة والشراكة بين الإمارات وفرنسا».

وأضاف: «فخر بالانطلاقة القوية والأصداء الأوروبية الواسعة بدور الإمارات والتواجد في سباقات الجينز الفرنسية والذي يمثل أعرق سباقات الخيل في فرنسا والعالم، متوجهاً بالتهنئة والتبريكات لأبطال سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية والإمارات جينيز الفرنسي للمهور والمهرات».