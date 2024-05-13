«العنابي» يُوقف قطار «الإمبراطور» برباعية

معتز الشامي (دبي)

حقق الوحدة فوزاً مستحقاً على الوصل 4-1 في قمة الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين التي جمعت الفريقين على ملعب «الفهود» في زعبيل، ليشعل «العنابي» المنافسة على اللقب قبل ثلاث جولات من النهاية في ظل وجود فارق 6 نقاط فقط مع شباب الأهلي. ورفع «العنابي» رصيده إلى 41 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الوصل عند 55 نقطة في الصدارة.

افتتح عمر خربين التسجيل للوحدة في الدقيقة الرابعة من ضربة جزاء، ثم عادل بوفتيني من رأسية رائعة في الدقيقة التاسعة، فيما سجل أحمد نور الله الهدف الثاني من تسديدة أخطأ خالد السناني في التصدي لها عند الدقيقة 62، وعزز فاكاوندو بالهدف الثالث في الدقيقة 86، وسجل أحمد نور الله رابع الأهداف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع.

جاءت المباراة مثيرة من البداية حتى النهاية وأوفت بالتوقعات، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب.

وكانت قمة الإثارة في الشوط الثاني الذي شهد هجوماً قوياً من الوصل بغية تعديل النتيجة، خاصة بعد تسجيل الهدف الثاني، لكنْ لاعبو الوحدة استغلوا الهجمات المرتدة بشكل جيد، وسجلوا هدفين ليخرج الفريق فائزاً في هذه المباراة القوية برباعية.

وخرج «العنابي» بمكاسب عدة، أهمها انفراد عمر خربين بصدارة هدافي البطولة برصيد 16 هدفاً، ليفك الشراكة مع فابيو ليما لاعب الوصل، الذي يمتلك 15 هدفاً في رصيده.

على جانب آخر، حوَّل النصر تأخره أمام ضيفه خورفكان، بهدف لورينسي ناسسيمنتو في الدقيقة 15، إلى فوز 2-1 بفضل هدفي الكولومبي كيفن أجودلو في الدقيقة 1+45، والإيطالي مانولو جابياديني في الدقيقة 58، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم.

ورفع «العميد» الذي يتأهب للمواجهة الأهم في الموسم أمام الوصل في نهائي كأس رئيس الدولة مساء الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد، رصيده إلى 38 نقطة في «المركز الخامس»، فيما بقى «النسور» برصيد 21 نقطة في «المركز 12».

وحقق شباب الأهلي الفوز على الإمارات 3-2 في المباراة، التي أقيمت على ملعب نادي الإمارات، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 49 نقطة بالمركز الثاني، وبقي «الصقور» برصيد 14 نقطة بالمركز الثالث عشر.

سجل أهداف شباب الأهلي «الثنائي الهداف»، مؤنس دبور في الدقيقة 7، وإيجور جيسوس في الدقيقتين 39 و56، وسجل للإمارات، باكو ألكاسير في الدقيقة 29، وإسماعيل الحمادي في الدقيقة 55.