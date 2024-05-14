«البايرن» وتوخيل.. «نهاية مختلفة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن مستقبل الألماني توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ في طريقه إلى نهاية مختلفة و«منعطف آخر» عما قرره منذ بضعة أشهر، عندما أعلن عن مغادرته «البافاري» بنهاية هذا الموسم، بعد خلاف بينه وبين أولي هونيس الرئيس الشرفي للنادي.

ويفكر توخيل بجدية في الاستمرار بموقعه مديراً فنياً في الموسم الجديد، في تطور جديد وصفته بعض الصحف الألمانية بأنه «إيجابي»، رغم خروجه بموسم «صفري» لم يحصل فيه على أية بطولة هذا الموسم، في سابقة أولى لم تحدث منذ أكثرمن 11عاماً، حيث خسر بطولة الدوري «البوندسليجا» لمصلحة بايرليفركوزن، وخرج مبكراً من كأس ألمانيا، كما خرج من نصف نهائي دوري الأبطال على يد ريال مدريد الإسباني.

وكانت إدارة البايرن تحركت مبكراً بحثاً عن مدير فني بديل، غير أن كل المدربين الذين تم التواصل معهم إما اعتذروا أو رفضوا رفضاً قاطعاً العمل مع البايرن، وفي مقدمتهم جوليان ناجلسمان لتجربته السابقة السيئة مع «البافاري»، وتفضيله الاستمرار مع المنتخب الألماني «المانشافت»، والإسباني أوناي إيمري، الذي يفضل العمل في إنجلترا مع فريقه الجيد أستون فيلا، والألماني رالف رانجينك المدير الفني لمنتخب النمسا والإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لبايرليفركوزن الحاصل على بطولة الدوري، ووصل إلى نهائي كأس ألمانيا، وأيضاً إلى نهائي «يوروبا ليج» ويأمل في قيادة فريقه الموسم المقبل في دوري الأبطال، والنمساوي أوليفرجلاسنرمدرب إنتراخت فرانكفورت، والفرنسي زين الدين زيدان، وغيرهم.

وإزاء الصعوبة التي يواجهها البايرن في إيجاد بديل لتوخيل، أبدت الإدارة البافارية عدم ممانعنها لاستمراره إذا ما قرر ذلك صراحة.

وكشفت صحيفة «بيلد» النقاب خلال الساعات الأخيرة عن أن البايرن يأمل أن يستلهم ما حدث بين برشلونة ومديره الفني تشافي هيرنانديز، حيث اتفق الطرفان على بقاء المدير الفني بعد أن أعلن منذ بضعة أشهر عن رحيله بنهاية هذا الموسم.

وقالت الصحيفة إن هذا يعني إن البايرن منفتح تماماً على إمكانية تمديد عقد توخيل المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.