«الفرسان».. «اللقب لا يزال في الميدان»!

مراد المصري (أبوظبي)

تمسك شباب الأهلي بحظوظه للاحتفاظ بلقب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما صبت النتائج لمصلحته في انطلاقة الجولة 23، عقب فوزه على فريق الإمارات 3-2، وخسارة الوصل أمام الوحدة 1-4، ليتقلص الفارق إلى ست نقاط قبل أربع محطات على الختام، مما يعني أن الحسم لا يزال في ميدان اللعب.

وتلقى «الفرسان» جرعة معنوية كبيرة، خصوصاً أنه سيواجه حتا مرتين ضمن مبارياته الأربع المتبقية، وهو الذي يمتلك سجلاً إيجابياً أمامه، إلى جانب لقاء بني ياس، والأهم المواجهة المباشرة، التي تجمعه مع الوصل في الجولة 25، والتي ستحدد الكثير من الأمور للفريقين، فيما يلعب «الإمبراطور» إلى جانب هذا اللقاء أمام اتحاد كلباء والعين والنصر أيضاً، مما يعني أن الحسابات لا تزال قائمة وشائكة، وقد يتأجل حسم اللقب حتى المشهد الأخير.

ونجح شباب الأهلي من تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، وهو الذي حقق 8 انتصارات، وتعادل مرة وخسر مرة واحدة فقط منذ سقوطه أمام الوصل تحديداً في ديسمبر الماضي، ليعود مرة أخرى، ويؤكد أنه لن يتنازل عن «الدرع» بسهولة.

ووسط الجرعة المعنوية المرتفعة التي نالها «الفرسان»، تجددت مطالبات الشارع الرياضي باستمرار إيجور جيسوس في ملاعبنا، سواء مع شباب الأهلي، أو أي نادٍ آخر، وذلك مع تألق اللاعب الذي سجل ثنائية ساهمت في قيادة شباب الأهلي لتحقيق الفوز على «الصقور».

وكان جيسوس وقع على اتفاق للعودة للعب في البرازيل في نهاية الموسم الجاري، بعدما دخل الفترة الحرة بتبقي ستة أشهر على نهاية عقده، إلا أنه ومنذ ذلك الحين، وتحديداً عقب فترة التوقف الشتوي، سجل 10 أهداف من أهدافه الـ 11 في الدوري، كأكثر لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف في الفترة نفسها، ووصل الآن إلى هدفه الـ 31 خلال 62 مباراة خاضها في الدوري، بمعدل تسجيل يصل إلى 50٪ للمباراة الواحدة.

وتعتبر هذه الثنائية الخامسة التي يسجلها جيسوس مع «الفرسان» في الدوري منذ انضمامه في عام 2020، علماً أن اللاعب يتم قيده لاعباً محلياً في سجلات اتحاد الكرة، وهو كلها أرقام وأداء تجعل الأندية هنا تعيد ترتيب أوراقها في محاولة ثني اللاعب على قرار الرحيل للعب في الدوري البرازيلي.

ورغم الخسارة شهدت صفوف الإمارات، استعادة إسماعيل الحمادي صاحب الـ 35 عاماً، ذكريات الزمن الجميل، بعدما سجل هدفاً وصنع آخر، وجاء الهدف بمجهود فردي مميز للغاية، علماً أنها المرة الأولى التي يسجل فيها في شباك «الفرسان»، بعدما سبق له اللعب هناك لسنوات طويلة خلال مسيرته.