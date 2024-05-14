الثلاثاء 14 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي لسباق الخيل» يؤكد مواصلة العمل لتحقيق رؤية محمد بن راشد

«دبي لسباق الخيل» يؤكد مواصلة العمل لتحقيق رؤية محمد بن راشد
14 مايو 2024 12:02

  •  

    دبي (الاتحاد)
    توجه الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على الثقة الغالية بتجديد تكليفه برئاسة مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل.
    وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، قد أصدر بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (24) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، برئاسة الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، وعضوية خليفة ثاني بن عبود الفلاسي، وعضوية المدير التنفيذي للنّادي.
    وقال: «الثقة التي منحنا إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحتم علينا ابتكار أفكار ورؤىً جديدة، مستفيدين من البنية التحتية الاستثنائية التي تتميز بها دبي، وقدرتها على تنظيم واستضافة سباقات الخيل».
    وأكد الشيخ راشد بن دلموك استعداده مع الفريق لمواصلة العمل ومضاعفة الجهود لتحقيق رؤية فارس العرب الثاقبة في تطوير سباقات الخيل والمحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال السنين الماضية، والتي تتمثل في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال سباقات الخيل حول العالم.
    وكشف عن انفتاحهم لتنفيذ عدد من الأفكار المبتكرة والإضافات المستقبلية ضمن مسيرة التطوير الهادفة لإثراء أحداث وفعاليات النادي.
    وتوجه الشيخ راشد بن دلموك بالتهنئة إلى علي عبد الرحمن آل علي بمناسبة اختياره مديراً تنفيذياً وعضواً بمجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، متمنياً له التوفيق والسداد في هذه المهمة.
    وأعرب علي آل علي، المدير التنفيذي - عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل عن فخره واعتزازه بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أنه سيعمل ضمن فريق العمل على مضاعفة الجهود لاستدامة التميز في سباقات النادي.
    وتوجه بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، على جهوده في تطوير منظومة العمل بالنادي وتطوير سباقات الخيل، مبدياً تطلعه للعمل مع فريق العمل في النادي برفقة خليفة بن عبود الفلاسي لتحقيق هدف واحد هو رفع اسم الدولة عالياً في مجال سباقات الخيل، والظهور بصورة مشرفة تليق بمدينة دبي، وتواكب نهضتها الشاملة في جميع المجالات.
    ورفع خليفة ثاني بن عبود الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على ثقته الغالية بتجديد تكليفه عضواً في مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، مؤكداً تسخير كل الإمكانات والجهود لتحقيق توجيهات سموه بتطوير منظومة السباقات في دبي والحفاظ على المكانة الرفيعة التي وصلت إليها.
    وقال: «نعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ببذل كل جهد لنكون عند حسن الظن على هذا الاختيار وتلبية طموحات سموه».
    وتقدم بالتهنئة إلى علي عبد الرحمن آل علي بمناسبة تعيينه مديراً تنفيذياً وعضواً بمجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وأكد أن الجميع حرص الجميع على العمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف والخطط المرسومة لتطوير العمل بالنادي.

 

أخبار ذات صلة
«سيلفر نوت» لجودلفين يتوج بسباق «مان او وار ستيكس»
لقاء الأقوياء في كأس رئيس الدولة للخيول العربية بفرنسا
سباقات الخيول
مضمار ميدان
راشد بن دلموك
آخر الأخبار
"وزارة الصحة " تطلق "المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 " 20 مايو
علوم الدار
"وزارة الصحة " تطلق "المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 " 20 مايو
اليوم 13:43
"الوطني للتأهيل" يعرف بالمهارات اللازمة لتربية الأبناء
علوم الدار
"الوطني للتأهيل" يعرف بالمهارات اللازمة لتربية الأبناء
اليوم 13:30
مجلس أمناء «سقيا الإمارات» يناقش أبرز المشروعات التنموية للمؤسسة
علوم الدار
مجلس أمناء «سقيا الإمارات» يناقش أبرز المشروعات التنموية للمؤسسة
اليوم 13:26
فولوديمير زيلينسكي يحيي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبل لقائهما في كييف
الأخبار العالمية
زيلينسكي يشيد بحزمة المساعدات الأميركية
اليوم 12:49
كلوب: «الأولاد» أظهروا شخصية مثيرة وسلوكاً رائعاً
الرياضة
كلوب: «الأولاد» أظهروا شخصية مثيرة وسلوكاً رائعاً
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©