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الرياضة

إيمري: لعبنا بشكل فوضوي أمام ليفربول

إيمري: لعبنا بشكل فوضوي أمام ليفربول
14 مايو 2024 12:11


لندن (د ب أ)
أعرب أوناي إيمري، مدرب فريق أستون فيلا، عن فخره بأداء لاعبيه، بعدما قلب الفريق تأخره 1 / 3 أمام ضيفه ليفربول، إلى تعادل 3 / 3، عقب تسجيله هدفين في اللحظات الأخيرة، من لقاء الفريقين بالمرحلة الـ37 (قبل الأخيرة) لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم ليفربول بهدف مبكر سجله الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل يوري تيليمانس لأصحاب الأرض في الدقيقة 12، وأضاف كودي جاكبو وجاريل كوانساه الهدفين الثاني والثالث لليفربول في الدقيقتين 23 و48 على الترتيب، غير أن أستون فيلا أدرك التعادل في الوقت القاتل، بعدما أحرز جون دوران هدفين للفريق المضيف في الدقيقتين 85 و88 على الترتيب.
وارتفع رصيد أستون فيلا إلى 68 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، قبل خوض مباراته الأخيرة في المسابقة أمام مضيفه كريستال بالاس، متفوقاً بفارق 5 نقاط أمام توتنهام هوتسبير، وأثنى إيمري على أداء لاعبيه، بعدما شعر أنهم تنافسوا بشكل جيد أمام ليفربول، وقال: «أمامنا مباراة واحدة متبقية أمام كريستال بالاس الأحد القادم، ونحن متحمسون للغاية للوصول إلى هناك، لأنه أتيحت لنا فرصة الحصول على النقاط الثلاث، ولم نفعل ذلك».
أضاف إيمري، «لقد لعبنا مباراة متكافئة أمام ليفربول. تهانينا لهم، لأنهم لعبوا بأمانة وتنافسوا بشكل جيد للغاية». أوضح إيمري، «لقد تنافسنا بشكل جيد للغاية رغم أننا لعبنا بشكل أكثر فوضوية من المعتاد عندما كنا بحاجة لاستغلال حماسنا، في ظل مؤازرة جماهيرنا ومحاولة الضغط بكل شيء».
وتابع: «سجلنا هدفين وتعادلنا. حتى قبل النهاية، حصلنا على فرصة لخطف النقاط الثلاث عن طريق موسى ديابي لكننا لم نستغلها». أكد إيمري «أنا فخور جداً بمشجعينا والمكانة التي وصلنا إليها في البطولة الآن، وبكيفية نقل طاقتنا وشغفنا مع الجماهير». 

 

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