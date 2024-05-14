كلوب: «الأولاد» أظهروا شخصية مثيرة وسلوكاً رائعاً



لندن (د ب أ)

أبدى الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، رضاه عن لاعبيه، خلال تعادل الفريق الأحمر 3/ 3 مع مضيفه أستون فيلا، في المرحلة الـ37 (قبل الأخيرة) لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وبقي ليفربول في المركز الثالث بترتيب البطولة، برصيد 79 نقطة، بفارق 11 نقطة أمام أستون فيلا، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وصرح كلوب في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: «لا أشعر بالإحباط. ربما ينتابني هذا الشعور، ولكنني لا أفعل ذلك. أنا حقاً سعيد، انظروا، لقد رأينا جميعاً هذا النوع من المباريات من قبل، وشاهدنا لقاءات يلعب فيها فريق واحد من أجل كل شيء. التأهل لدوري الأبطال ربما يعني كل شيء بالنسبة لأستون فيلا».

أكد كلوب «التحدي الذي واجهناه هو أنه كان يتعين علينا إظهار الشخصية والسلوك - وأظهر الأولاد شخصية مثيرة وسلوكاً رائعاً، كما كنت أحب». أوضح كلوب «يمكنك فرض السيطرة على المباراة كما فعلنا، وأمام فريق جيد. لقد أراد لاعبو أستون فيلا أن يتسموا بالشراسة، وكانوا يرغبون في مهاجمتنا، لكن لم يتمكنوا من ذلك، لأننا تحلينا بالمرونة، لقد أحببت ذلك كثيراً».

وتابع المدرب الألماني تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لليفربول، «لقد سجلنا مبكراً بطريقة غير متقنة، ولا أعرف بالضبط كيف تجاوزت الكرة خط المرمى - لم أرها بشكل صحيح من موقعي، ولم أتمكن من مشاهدتها بعد». وأوضح «حاول أستون فيلا إدراك التعادل، ونجح في تحقيق هدفه مع أول فرصة تتاح للاعبيه، لكننا أحكمنا قبضتنا على اللقاء بعد ذلك. لعبنا بشكل جيد، وخلقنا فرصاً للتسجيل. لقد تكيفنا مع الأفكار التي لديهم، وقمنا بتحسين دفاعنا، لأن تهديد الهجمات المرتدة كان موجوداً بشكل واضح، لكن الأمر كان جيداً، بعدما أنهينا الشوط الأول، ونحن نتقدم 2/ 1 في النتيجة».

وأضاف كلوب، «جاءت بداية الشوط الثاني جيدة بالنسبة لنا بعدما سجلنا الهدف الثالث، لكننا شعرنا بالتعب مما جعلهم يدفعوننا للخلف، وتراجع التنظيم الذي كنا نتسم به، وخلقوا الكثير من الفرص حتى أحرزوا هدفين في الدقائق الأخيرة، لقد أخذوا هذه النقطة، وهذا هو الحال، ليس رائعاً، ولكن يمكنك أن تجعل الأمر كما تريد، وتتفهمها على أنها قصة هذا الموسم، أو أي شيء آخر، لكنني لا أرى الأمر هكذا».

كشف مدرب ليفربول «قصة الموسم بالنسبة لي، هي أن الأولاد يتمتعون بشخصية جيدة حقاً وسلوكاً مثيراً - ولهذا السبب لدينا 79 نقطة الآن. أعلم أن لا أحد يريد سماع ذلك، لكن كوننا نحتل المركز الثالث هذا الموسم هو دليل أيضا على أن هناك تحسن مع الكثير من التغييرات وأنا أحب ذلك».

واستدرك كلوب، الذي يستعد للرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي: «أنا لست سعيداً بهذا الأمر، ولكن من الواضح أنه كان علينا أن نتقبل في الفترة الأخيرة أننا لا نستطيع أن نكون الفريق الأفضل في البطولة، أو حتى أن نكون في المركز الثاني، (لكن) هذا أساس جيد للمستقبل، وهذا كل ما في الأمر».