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الرياضة

خورفكان مع نيبوشا.. 1 من 9

خورفكان مع نيبوشا.. 1 من 9
14 مايو 2024 13:58

فيصل النقبي (خورفكان)
نقطة وحيدة فقط حصل عليها المونتينجري نيبوشا مدرب خورفكان من الجولات الثلاثة الماضية، حيث خسر الفريق أمام العين بهدف نظيف، ثم تعادل مع الجزيرة 3-3، وخسر المواجهة الأخيرة أمام النصر 1-2، ليحصل على نقطة واحدة فقط من أصل 9 نقاط ممكنة، ليثير بذلك قلق جماهير النادي حول وضع الفريق، واقتراب فريق الإمارات منه في جدول الترتيب.
‏ورغم المحاولات المكثفة والتغيير في التشكيلة خلال المباريات الثلاث، إلا أن المدرب لم ينجح في تحقيق طموحات الإدارة، ومن ثم ربما يكون التغيير الفني أحد الخيارات المهمة لشركة كرة القدم في النادي.
‏وكانت الإدارة قد جلست مع المدرب أكثر من مرة خلال الفترة الماضية لدراسة حالة الفريق، ومحاولة انتشاله من الوضع الصعب بعد احتساب النقاط الثلاث أمام عجمان بسبب الخطأ الإداري، والذي كلف الفريق الكثير، ورغم الدعم الإداري، إلا أن الفريق لم يحقق المطلوب تحت قيادة نيبوشا.

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