أليجري يحاول إنقاذ مستقبله مع يوفنتوس!

تورينو (أ ف ب)

بعد قيادته يوفنتوس إلى 11 لقباً في فترة أولى امتدت خمس سنوات، فشل ماسيميليانو أليجري في لعب دور المنقذ لنادي «السيدة العجوز»، وهو يحاول غداً الأربعاء، الإفلات من مقصلة الإقالة بإحراز لقب كأس إيطاليا لكرة القدم أمام أتالانتا.

بدأ الحديث عن إمكانية التغيير في الجهاز الفني ليوفنتوس بعد الإخفاق بالفوز بلقب الدوري للموسم الرابع توالياً بالنسبة إلى النادي والأداء الضعيف الذي يقدمه، على الرغم من عدم المشاركة في أي مسابقةٍ أوروبية.

أمرٌ تحدّث عنه أليجري عقب التعادل المخيّب مع ضيفه ساليرنيتانا متذيّل الترتيب 1-1 الأحد الماضي.

قال الرجل الذي ينتهي عقده في صيف 2025 للصحفيين: «كونوا صبورين لفترة أطول قليلاً، خلال 10 إلى 15 يوماً ستعرفون ما سيحدث في العام المقبل».

بعد هذا التعادل، تراجع يوفنتوس إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن بولونيا مفاجأة الموسم، علماً بأنه ضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد حصول إيطاليا على خمسة مقاعد الموسم المقبل.

وسيلعب يوفنتوس الذي تعادل في خمس مباريات متتالية ضمن الدوري وخسر أمام لاتسيو 1-2 في إياب نصف نهائي الكأس، وتأهل مستفيداً من فوزه 3-0 ذهاباً، مع أتالانتا المتوهّج الذي تأهّل إلى نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» للمرة الأولى في تاريخه.

رحل أليجري، الذي حقق خمسة ألقاب دوري، لكن يوفنتوس استمر في هيمنته على اللقب لموسم واحد من بعده بقيادة ماوريتسيو ساري الذي أقيل وعُيّن أسطورة النادي أندريا بيرلو بدلاً منه، في قرار أثبت غرابته وأدى إلى إقالة لاعب الوسط السابق بعد موسم واحد.

عاد أليجري عام 2021، لكن عودته ترافقت مع هزة في النادي الأنجح في إيطاليا، وحسم 15 نقطة بسبب صفقات انتقال لاعبين مشبوهة وتزوير البيانات المالية، إلى جانب إيقاف عناصر من الإدارة السابقة، الأمر الذي أدى إلى ابتعاد الفريق عن دوري الأبطال.

فشل أليجري منذ عودته في تحقيق أي لقب، وقد يكون أمام خطر الإقالة في حال لم يفز بلقب مسابقة الكأس.