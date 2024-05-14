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الرياضة

«أصحاب السعادة» يُحزنون «الإمبراطور»!

«أصحاب السعادة» يُحزنون «الإمبراطور»!
14 مايو 2024 15:02

سلطان آل علي (دبي)
تمكن الوحدة من إلحاق الهزيمة بالوصل بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد زعبيل، ليكسر «أصحاب السعادة» الذين الأرقام التاريخيّة والسلاسل الاستثنائية هذا الموسم، ويقطعوا الطريق على الوصل في سبيل تحقيق الدوري الذهبي من دون خسارة.
ولعل الرقم الأبرز الذي توقف بعد هزيمة الوحدة للوصل هو فرصة تحقيق الدوري الذهبي للإمبراطور دون خسارة، حيث لم يخسر الفريق منذ بداية الموسم في الدوري خلال 21 مباراة، وبذلك يبقى شباب الأهلي هو الفريق الوحيد الذي تمكن من تحقيق هذا الرقم القياسي في موسم 1975-1976 بـ16 مباراة دون خسارة في ذلك الموسم، الذي حقق لقبه «الفرسان»، كما يبقى الشارقة صاحب أطول سلسلة دون خسارة منذ بداية الموسم في 2018-2019 بـ23 مباراة متتالية، فيما الوصل توقف عند 21 مباراة.
وقد أنهى «العنابي» عدة سلاسل هذا الموسم وغالبها للوصل، حيث كسر الوحدة بهذا الانتصار الكبير، سلسلة 22 مباراة متتالية للوصل دون خسارة في الدوري منذ الموسم الماضي، إضافة إلى سلسلة 15 مباراة متتالية دون خسارة على ملعبه في جميع المسابقات، و11 في الدوري.
وقد سبق وأن ألحق الوحدة بالوصل الهزيمة في نصف نهائي كأس أديب بنتيجة 4-0، والتي كانت الأولى لـ«الفهود» في الموسم بعد 22 مباراة متتالية دون خسارة في جميع البطولات.
وإلى جانب الوصل، فقد أذاق «العنابي»، النصر من نفس الكأس، فقد كان النصر مع شرودر يملك سلسلة 11 مباراة متتالية دون خسارة في جميع المسابقات، حتى أتى الوحدة وألحق به الهزيمة في الجولة 22 بالدوري بنتيجة 1-0.
والجدير بالذكر أنّ أحد الأرقام المهمة التي توقفت هي مجموع النقاط القياسي، حيث كان الوصل يملك فرصة معادلة أو تجاوز رقم الجزيرة القياسي في موسم 2016-2017 بـ68 نقطة، ولكن الوصل اليوم لن يستطيع تجاوز حاجز 67 نقطة بسبب الخسارة.

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