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الرياضة

«كيس خبز» يكشف انضمام فيهريش لقائمة ألمانيا في «يورو 2024»

«كيس خبز» يكشف انضمام فيهريش لقائمة ألمانيا في «يورو 2024»
14 مايو 2024 15:14

 
برلين (د ب أ)
انضم كريس فيهريش، لاعب خط وسط فريق شتوتجارت الألماني، لقائمة منتخب ألمانيا، المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، وفقاً لتسريب تم نشره قبل الإعلان الرسمي عن قائمة الفريق للمسابقة بعد غد الخميس. تم الكشف عن انضمام فيهريش للقائمة من خلال كيس خبز من مخبز في منطقة الغابة السوداء مع ملصق مكتوب عليه «كريس فيهريش لألمانيا».
وتم نشر ذلك على منصة إكس (تويتر) سابقاً، بواسطة مستخدم، وهو ما أكده الاتحاد الألماني لكرة القدم. وساهم فيهريش 26/ عاماً/، الذي لعب 3 مباريات دولية فقط، بشكل فعال في ظهور شتوتجارت بشكل لافت خلال بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) هذا الموسم، حيث ضمن الفريق تواجده في المركز الثالث بترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
ومن المقرر أن يعلن يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، عن قائمة الفريق الكاملة لأمم أوروبا بعد غد الخميس، لكن الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن بعض الأسماء مقدماً وبطريقة غير تقليدية لإضفاء المزيد من الإثارة قبل انطلاق النسخة القادمة من البطولة.
وأصبح فيهريش اللاعب السادس، الذي يتم الإعلان عنه بهذه الطريقة منذ يوم الأحد الماضي. وتم الكشف عن انضمام نيكو شلوتربيك، مدافع دورتموند، للقائمة أيضاً خلال النشرة المسائية الرئيسية لمحطة (أيه آر دي) العامة، كما أعلن عن انضمام ألكسندر بافلوفيتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، في عرض قدمته محطة (آر تي إل)،ونكلاس فولكروج مهاجم بوروسيا دورتموند في عرض إذاعي لمحطة (في دي أر)، فيما تم اختيار حارس مرمى بايرن المخضرم مانويل نوير وقلب دفاع باير ليفركوزن جوناثان تاه عبر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. 


 

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