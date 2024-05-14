مبابي لوالده: بكل تواضع صنعت التاريخ في الدوري الفرنسي



باريس (رويترز)



ساند كيليان مبابي زميله الجناح عثمان ديمبلي لتحقيق النجاح في باريس سان جيرمان والقيام بدوره في الفريق بعد رحيله عن النادي، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي.

وأعلن قائد منتخب فرنسا مبابي (25 عاماً) يوم الجمعة الماضي أنه سيترك بطل فرنسا في نهاية الموسم بعد سبع سنوات أصبح خلالها الهداف التاريخي للنادي برصيد 256 هدفاً.

ويكمن إحباط مبابي بسبب أداء باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وهي الكأس التي لم يفز بها الفريق أبداً رغم استثماره الضخم، وارتبط مبابي بشكل كبير بالانتقال للعملاق الإسباني ريال مدريد الذي بلغ نهائي دوري الأبطال هذا العام سعياً لحصد لقبه القاري رقم 15.

وانضم مواطنه ديمبلي (26 عاماً) للنادي الباريسي، الذي فاز بعشر من آخر 12 لقباً للدوري الفرنسي، قادماً من برشلونة في أغسطس من العام الماضي ووقع عقداً مدته خمس سنوات.

وقال مبابي في حفل توزيع الجوائز أمس الاثنين: «لقد شاركت ولعبت مع لاعبين رائعين، مثل ديمبلي الموجود هنا، إنه صديقي وسيحصل على هذه الجائزة يوماً ما، أشكر النادي ككل والمدرب الذي ساعدني ووثق بي وطاقمه المعاون والأطباء وجميع الأشخاص في النادي والإدارة الرياضية والرئيس والمساهمين في النادي، وبالطبع أمير قطر الذي جاء ليجدني وعمري 18 عاماً ورافقني في كل قراراتي».

وقال إن مسيرته المقبلة ستكون مثيرة للغاية لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وأضاف مبابي: «الآن أطوي صفحة في حياتي. كل ما يأتي بعد ذلك سيكون مثيراً للغاية، لكن هذا موضوع آخر. شكراً لكم جميعاً سأفتقدكم، لقد حاولت دائماً أن أبذل قصارى جهدي، وأريد أيضاً أن أشكر عائلتي التي كانت معي دائماً في الأوقات الجيدة والسيئة. والدي الموجود هنا، أعلم أنه كان من المهم جداً بالنسبة له أن أصنع التاريخ في الدوري الفرنسي قبل مغادرتي وأعتقد أنني بتواضع فعلت كل ما أردته».