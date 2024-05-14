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الرياضة

جولة «دي بي ورلد».. «5 نجوم» في «صناعة الرياضة»

جولة «دي بي ورلد».. «5 نجوم» في «صناعة الرياضة»
14 مايو 2024 16:45

دبي (الاتحاد)
حظيت جولة دي بي ورلد للجولف، بأمسية رائعة في حفل جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط «SPIA» 2024، بعد فوزها بخمس جوائز في الفئتين الذهبية والفضية.
أقيم الحفل المرموق في فندق ومنتجع أتلانتس دبي في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بدعم من مجلس دبي الرياضي، وحصلت دي بي ورلد «موانئ دبي العالمية»، الشريك الرئيسي للجولة، على ثلاث جوائز ذهبية من خلال تعاونها مع الجولة، بداية مع الجائزة الذهبية في فئة أفضل محتوى ذي علامة تجارية، عن فيلم يضم تومي فليتوود نجم كأس رايدر، لاندو نوريس سائق الفورمولا وان. والجائزة الذهبية لأفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات لحدث رياضي ممثلة بأكاديمية تومي فليتوود، والتي تم إطلاقها في عام 2022 في عقارات جميرا للجولف بالشراكة مع دي بي ورلد «موانئ دبي العالمية». وتسلم الجائزة الذهبية الثالثة، نيكولاس كولسايرتس، نائب قائد كأس رايدر 2023، والمقيم في الإمارات، عن فئة أفضل تعاون رعاية لنجاح شراكة دي بي ورلد «موانئ دبي العالمية» مع كأس رايدر في تقديم نسخة استثنائية في العاصمة الإيطالية روما.
كما حصلت جولة دبي ورلد على الجائزة الفضية في فئة مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات لأفضل حدث رياضي عن مبادرة «جرين درايف» في بطولة جولة دي بي ورلد 2023، والتي شهدت إطلاق مجموعة واسعة من مبادرات الاستدامة لجعلها النسخة الأكثر حفاظاً على البيئة من البطولة على الإطلاق.
ونالت الجولة الجائزة الفضية في فئة أفضل حدث رياضي عن بطولة أبوظبي إتش إس بي سي 2023، التي أقيمت بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

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