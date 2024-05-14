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الرياضة

اتحاد الكرة يكشف عن التصميم الجديد لكأس رئيس الدولة

اتحاد الكرة يكشف عن التصميم الجديد لكأس رئيس الدولة
14 مايو 2024 16:47

دبي (الاتحاد)
تحت شعار «بروح الفريق الواحد نُحقق الفوز»، كشف اتحاد كرة القدم عن التصميم الجديد لكأس مسابقة كأس رئيس الدولة، الذي يأتي إيماناً بأهمية البطولة الأغلى، التي تتجسد فيها قيم المجتمع الإماراتي، كحدث مميز ومناسبة وطنية يحتقي بها الشعب والمقيمون، وتُمثل فرصة للتعبير عن الولاء والانتماء للوطن الغالي وقيادته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
وكُتب على التصميم الجديد للكأس النشيد الوطني الإماراتي، الذي يُعّبر عن الروح الوطنية، ويُحفز على العمل من أجل دولة الإمارات وشعبها وتاريخها وقيمها وتراثها وثقافتها.
سيتم تسليم النسخة الجديدة من الكأس للفائز من المباراة النهائية لبطولة هذا الموسم، التي ستقام يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين وتجمع فريقي الوصل والنصر.
وتم تصنيع الكأس بسواعد إماراتية، حيث يبلغ وزنها 6 كجم، وارتفاعها 62.5 سم وعرضها 42 سم، وعرض قاعدة الكأس 22.5 سم ومصنوعة من نواة التمر المعاد تدويره، وحفر عليها شعار اتحاد كرة القدم، فيما هيكل الكأس مصنوع من الألومنيوم، ويتزين الكأس بعبارات النشيد الوطني «عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا».
الجدير بالذكر أن بطولة كأس رئيس الدولة انطلقت موسم 1974-1975، وتُواصل نجاحاتها سنة بعد أخرى.

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