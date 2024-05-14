الشارقة وحتا.. «سلبية» و«هبوط»!

علي معالي (الشارقة)

تعادل الشارقة وحتا 0-0 في الجولة 23 على استاد الشارقة، في مباراة متوسطة المستوى، ليرفع الشارقة رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، ويرتفع رصيد حتا إلى 8 نقاط في المركز الأخير، ليودع فريق حتا دوري أدنوك للمحترفين رسمياً.

خلت المباراة من المتعة الكروية من الجانبين في ظل الطموحات المتواضعة للفريقين من اللقاء، ورغم سيطرة الشارقة على 72% من مجريات الشوط الأول، لكن الفرص الحقيقية كانت قليلة للغاية على مرمى الإعصار، الذي جاءت خطوطه الدفاعية منظمة، ولم تظهر خطورة لأي مهاجم شرقاوي، وسنحت لماريجا وخالد الظنحاني أخطر فرص التهديف، لكن لم يتم الاستفادة منها، ولم تكن هناك أي تسديدة من جانب حتا على مرمى الشارقة، مقابل 6 تسديدات لـ«الملك»، منها 3 على المرمى، وسنحت للشارقة 3 رميات ركنية مقابل (0) لحتا.

وفي الشوط الثاني أجرى كوزمين 3 تغييرات في صفوفه، وهو نفس عدد تغييرات مدرب حتا، لتنشيط الخطوط، وأهدر كايو فرصة قريبة للتهديف من تمريرة باوزير، وفي الدقيقة 69 تم طرد ماجد سرور مباشرة للخشونة، ليلعب «الملك» بقية المباراة بـ 10 لاعبين، ومع اقتراب المباراة من نهايتها كاد حتا أن يحقق المفاجأة لولا براعة الحارس خالد توحيد.