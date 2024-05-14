بني ياس والبطائح يتعادلان بـ«غزارة تهديفية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حول بني ياس تأخره بهدفين مقابل لاشيء أمام البطائح إلى تعادل 3-3 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «السماوي» في الشامخة في إطار منافسات الأسبوع 23 من دوري أدنوك للمحترفين.

وحصل بني ياس على نقطة مهمة ليصل برصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، ليبتعد عن صراع الهبوط، فيما رفع البطائح رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع.

وظهر الضيف بمستوى أفضل في بداية اللقاء، ونجح أناتوني في تسجيل هدف التقدم للراقي في الدقيقة 15، قبل أن يعزز باولو هنريكي بالهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم البطائح بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني ظهر بني ياس بشكل أفضل، ونجح سولجمانوف في تسجيل هدف تقليص الفارق بالدقيقة 57، قبل أن يدرك يوسف نياكاتيه هدف التعادل في الدقيقة 63، فيما شهد الوقت المحتسب بدل من الضائع إثارة بالغة بتسجيل نياكاتيه هدف التقدم للسماوي في الدقيقة 93 قبل أن يدرك محمد الحمادي التعادل سريعاً في الدقيقة 95 لينتهي اللقاء بالتعادل 3-3.